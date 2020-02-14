В Украине рухнут ставки по депозитам: НБУ забил тревогу

Национальный банк Украины прогнозирует снижение ставок по депозитам в 2020 году до 1% в валюте и ниже 10% в гривне.
Это произойдет при условии утверждения новой программы с Международным валютным фондом. Об этом сообщил замглавы НБУ Олег Чурий, передает "Интерфакс-Украина".
"В прошлом году был шок из-за того, что гривня выросла, и это был шок для всех. В этом году, если у нас все будет нормально с МВФ, будет еще один шок – будут демонстрации под Национальным банком, поскольку люди будут получать по своим сбережениям: по депозитам в валюте – до 1%, а по гривне – ниже 10%", – отметил Чурий.
При этом замглавы НБУ добавил, что снижение ставок по депозитам позитивно отразится на украинской экономике в целом.
Национальный банк Украины ожидает снижение ставок по депозитам в 2020 году до 1% в валюте и ниже 10% в гривне
Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины с 31 января снизил учетную ставку до 11% годовых. Нацбанк прогнозирует снижение учетной ставки до 7% на конец 2020 года.
Учетная ставка – это процент, под который банки занимают деньги у государства (НБУ), чтобы потом давать их в кредит гражданам и бизнесу.
Понижение учетной ставки может привести к:
снижению ставок по долговым ценным бумагам (ОВГЗ);
удешевлению кредитов;
удешевлению депозитов;
росту цен;
повышению динамики роста экономики.
Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины с 31 января снизил учетную ставку до 11% годовых. Нацбанк прогнозирует снижение учетной ставки до 7% на конец 2020 года.
Учетная ставка – это процент, под который банки занимают деньги у государства (НБУ), чтобы потом давать их в кредит гражданам и бизнесу.
Понижение учетной ставки может привести к:
снижению ставок по долговым ценным бумагам (ОВГЗ);
удешевлению кредитов;
удешевлению депозитов;
росту цен;
повышению динамики роста экономики.
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