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27 апреля • обновлено в 16:35
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В Украине рухнули цены на овощи: фермеры оставили урожай гнить на полях

3.3т
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В Украине закрытие рынков из-за введенного карантина привело к тому, что рухнули цены на овощи, а фермеры отказываются убирать урожаи с полей.

Об этом рассказал директор регионального аграрного центра "Шувар" Иван Федишин, сообщает пресс-служба организации.

"Система, которая была отработана десятилетиями и которая позволяла зарабатывать целой прослойке представителей аграрного бизнеса, сегодня почти не работает. Последствия все почувствовали очень быстро - цены на ранние овощи уже не покрывают стоимости их выращивания и уборки. То же ожидает и производителей ягоды", - рассказал Федишин.

Он также подчеркнул, что в Украине рынки выполняют очень важную роль в продаже отечественных овощей и фруктов: только официально зарегистрированы десятки тысяч фермеров мелкого и среднего формата, все они сотрудничают с продуктовыми рынками или напрямую, либо через трейдеров.

По данным аналитиков, по состоянию на 24 апреля 2 020 хозяйства Закарпатья и Херсонской области готовы продавать редиску по 3-4 грн/кг, а цены на огурцы обвалились до 7-8 грн/кг. Это самый низкий уровень цен за всю историю независимой Украины по состоянию на конец апреля.

"Закрытие ресторанов и санаториев стало для нас первым и довольно болезненным ударом - эти заведения были одними из главных покупателей ранних овощей, особенно листовых салатов. С прошлой недели не работают продуктовые рынки, мы почти остались без покупателей. Печально смотреть на то, как гибнет урожай в теплицах, но мы не можем себе позволить дополнительные расходы, когда нет спроса вообще", - рассказал фермер из села Заречье Закарпатской области.

В Украине рухнули цены на овощи: фермеры оставили урожай гнить на полях

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 апреля, прошли пикеты представителей малого бизнеса в Черновицкой и Винницкой областях в связи с закрытием рынков из-за карантина.

На прошлой неделе в Черновцах предприниматели вышли под здание ОГА в рамках протеста против закрытия рынков в связи с карантином в стране. Представители малого бизнеса считают, что власти стремятся уничтожить их деятельность.

Также в Запорожье и Мелитополе предприниматели устроили массовые протесты из-за затянувшегося карантина, введенного после вспышки коронавируса.

В свою очередь президент Владимир Зеленский поручил правительству открыть рынки, работа которых была приостановлена из-за введенного карантина во время эпидемии COVID-19.

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Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
рынок
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Обычно когда нет поставок - возникает дефицит и цену растут, а здесь цены падают, а спроса всеравно нет. Все не как в нормальных экономиках, где есть доставка на дом. Но кто будет доставлять, если население нищее и за доставку платить не может. В ЕС за копейки доставку делают граждане стран третьего мира, а в Украине, стране третьего мира, будут делать доставку граждане четвертого? Из-за нищеты все беды, а не вируса.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
можно было урожай в Крым и остальную Россию продать, но вот ведь незадача...)))
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Zhikharev Dmitry, можна було б і про свої проблеми, але от нєзадача, бо сцикотно і не забашляють.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Zhikharev Dmitry, Россия бульдозерами растопчет - санкционный товар.
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