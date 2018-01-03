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В Украине резко взлетит цена на сигареты: на сколько подорожает пачка

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В Украине сигареты подорожают на 4-5 гривны из-за роста акцизов на 29,7% в 2018 году.

Об этом сообщили производители табачных изделий, передает "Интерфакс-Украина".

"Что касается цен на сигареты в 2018 году, то, по предварительным расчетам, они вырастут на 4–5 грн. Безусловно, такой рост не порадует курильщиков, но будем оптимистичны – если бы ставки определялись в евро, а не в гривне, то рост цен во многом зависел бы и от валютных колебаний", – сообщила директор департамента корпоративных связей "Филип Моррис Украина" Наталья Бондаренко.

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Тем временем, начальник отдела по работе с государственными органами компании "Бритиш Американ Тобакко Украина" Юрий Рылач объяснил, что на рост цен влияет акцизный налог и стоимость сырья, полуфабрикатов, электроэнергии, оплаты труда и прочих составляющих. На подорожание также девальвация национальной валюты.

Как сообщал "Обозреватель", к 2024 году стоимость акциза на табачные изделия вырастет до 90 евро за тысячу сигарет.

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Темы
Рост цен в УкраинеСоглашение об ассоциации с ЕС
Место
Украина
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