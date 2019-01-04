В Украине резко выросли зарплаты военных: кому и как повысили

В Украине с 1 января 2019 года существенно повысили уровень заработных плат для военнослужащих Вооруженных сил страны.

В частности, командир бригады, которому ранее платили 17,9 тысячи гривен, будет получать около 24,7 тысячи, а его заместитель – 24,3 тысячи вместо 16,8 тысячи гривен, свидетельствует публикация в Facebook 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

При этом командиру полка повысили зарплату с 16,8 тысячи гривен до 21,4 тысячи, а его заместителю – с 15,8 тысячи гривен до 20,5 тысячи.

Денежное обеспечение командира роты увеличится с 12,1 тысячи гривен до 15,4 тысячи, а командира взвода – с 10 тысяч гривен до 13,9 тысячи.

Командир танка будет получать 11,2 тысячи гривен вместо 8,5 тысячи, командир боевой машины – 11,1 тысячи гривен вместо 8,4 тысячи, а командир отделения – 10,9 тысячи гривен вместо 8,2 тысячи.

"Повышенные выплаты за январь 2019 года военнослужащие получат в феврале", – резюмировали представители 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Facebook 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины предложил увеличить оборонный бюджет на 23 млрд гривен, чтобы повысить, в частности, зарплаты украинским военным.

Также в ноябре в Украине начала действовать инструкция об организации работы по оформлению документов для перерасчета пенсий военнослужащим.