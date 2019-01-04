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В Украине резко выросли зарплаты военных: кому и как повысили

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В Украине с 1 января 2019 года существенно повысили уровень заработных плат для военнослужащих Вооруженных сил страны.

В частности, командир бригады, которому ранее платили 17,9 тысячи гривен, будет получать около 24,7 тысячи, а его заместитель – 24,3 тысячи вместо 16,8 тысячи гривен, свидетельствует публикация в Facebook 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

При этом командиру полка повысили зарплату с 16,8 тысячи гривен до 21,4 тысячи, а его заместителю – с 15,8 тысячи гривен до 20,5 тысячи.

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Более 20 тысяч: в Украине существенно подняли зарплаты военным

Денежное обеспечение командира роты увеличится с 12,1 тысячи гривен до 15,4 тысячи, а командира взвода – с 10 тысяч гривен до 13,9 тысячи.

Командир танка будет получать 11,2 тысячи гривен вместо 8,5 тысячи, командир боевой машины – 11,1 тысячи гривен вместо 8,4 тысячи, а командир отделения – 10,9 тысячи гривен вместо 8,2 тысячи.

"Повышенные выплаты за январь 2019 года военнослужащие получат в феврале", – резюмировали представители 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

В Украине резко выросли зарплаты военных: кому и как повысили

Facebook 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины предложил увеличить оборонный бюджет на 23 млрд гривен, чтобы повысить, в частности, зарплаты украинским военным.

Также в ноябре в Украине начала действовать инструкция об организации работы по оформлению документов для перерасчета пенсий военнослужащим.

Читайте все новости по теме "Зарплаты в Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Зарплаты в УкраинеПовышение зарплат и пенсий
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Свидомко Вася
Свидомко Вася
Зарплата командира роты, это плохой месяц моей работы . привет от бывшего обовьязково мовного.
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Свидомко Вася
Свидомко Вася
Свидомко Вася, у бабушки пенсия больше командира танка.
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Доктор Смерть
Доктор Смерть
10000 гривен солдату ??? Вы че серьезно ? Боец должен минимум получать 1000$ !!! Вальцман лицемерная тварь обащала 1000гривен в день ! Забыли ???
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Если ЗП поднимают только офицерам пусть они и воюют
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Мосин Клим
Мосин Клим
Kiev Mangust, зарплаты подняли всем. голый оклад рчдового 10000гр. если на передовой то почти в два раза больше.
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