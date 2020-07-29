В Украине резко выросли зарплаты: где получают больше всего
В Украине по состоянию на июнь 2020 года средняя номинальная заработная плата выросла на 7,4% по сравнению с июнем 2019-го. Сейчас такой оклад составляет 11 579 грн.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной службы статистики. Если сравнивать заработную плату с майской, то в июне она увеличилась на 9,8%.
"Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в июне 2020-го составила 11579 грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн)", – говорится в отчете Госстата.
Самые высокие средние зарплаты:
финансовая и страховая деятельность – 19324 гривень;
информация и телекоммуникации – 18926 гривень;
госуправление и оборона, обязательное социальное страхование – 16386 гривень.
Самые низкие средние зарплаты:
временное размещение и организация питания – 5207 гривень;
операции с недвижимым имуществом – 8786 гривень;
здравоохранение и предоставление социальной помощи – 8841 гривень.
Регионы с самыми высокими зарплатами:
Киев – 16393 гривень;
Киевская область – 12445 гривень;
Донецкая область – 11795 гривень.
Области с низким зарплатами:
Черновицкая – 9504 гривень;
Херсонская – 9586 гривень;
Волынская – 9615 гривень.
Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года составляет 4723 грн в месяц. В 2019 "минималка" была на уровне 4173 грн, в 2018 году – 3723 грн.
Кабмин по поручению президента Владимира Зеленского запланировал три повышения минзарплаты:
1 сентября 2020 – до 5000 гривень;
с 1 января 2021 – до 6000 гривень;
с 1 июля 2021 – до 6500 гривень.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кабмине спрогнозировали, каким будет рост заработной платы в ближайшие три года.