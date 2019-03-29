В Украине резко выросли зарплаты: где получают больше всего

В Украине средняя номинальная заработная плата штатного работника по итогам февраля достигла 9429 гривен.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 20,4%, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В то же время, по сравнению с январем 2019 года, средняя зарплата в феврале выросла на 2,2%.

Реальная заработная плата в феврале текущего года по сравнению с январем выросла на 1,7%, а с февралем 2018 года – на 10,7%.

В Госстате отметили, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине почти в 2,3 раза выше минимальной, которая составляет 4173 гривни.

Самая высокая начисленная зарплата в феврале была в Киеве – 14 513 гривен, самая низкая – в Черновицкой области – 7186 гривен.

Госстат

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине среднемесячная зарплата работников (брутто) в 2019 году достигнет 10 129 гривен. При этом в прошлом году этот показатель составлял 8 713 гривен, свидетельствуют данные Макроэкономического обзора и прогноза Министерства финансов.

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