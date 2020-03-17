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17 марта • обновлено в 09:47
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В Украине резко вырос курс доллара: сколько стоит валюта

3.3т
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Национальный банк Украины во вторник, 17 марта, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 26,52грн/$.

С понедельника американская валюта подорожала на 44 копейки. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 29,52 грн/€.

Таким образом европейская валюта подорожала на 53 копейки.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Курс в банках

Средний курс американской валюты в продаже в банках утром поднялся сразу на 1,12 грн – до 27,9 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках вырос на 1,06 грн и составил 30,92 грн/€.

Курс валют

Курс валют

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

  • В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.

  • Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует ослабление гривни в 2020 году. К этому приведет цикл смягчения ставки Национального банка и снижение притока нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа.

  • Резкий рост курса доллара в Украине не связан со вспышкой коронавируса и введенным в связи с ней карантином. В силу других причин он может быть в районе 27 грн/$, но не больше. Об этом заявила народный депутат Украины от "Европейской солидарности", бывшая глава налогового комитета ВР Нина Южанина.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар гривня
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Бегитебыстрее в обменники...почалося!
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