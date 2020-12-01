В Украине резко упало количество вакансий: кто может остаться без работы

Количество вакансий в Украине с начала октября упало на 13%. Прежде всего уменьшилось предложение в сфере общественного питания.

На сайте по поиску работы Work.ua размещено 48,6 тысячи активных вакансий, месяц назад их было 56 тысяч. Об этом сообщает "Опендатабот".

Аналогичная динамика наблюдается и на сайте Jooble. Здесь в начале октября было 143,7 тысячи вакансий, а по состоянию на конец ноября – 120,2 тысячи.

Больше всех падает количество вакансий в сфере питания: официанты, повара, бариста, продавцы пива, а также такие специальности, как сборщики, экспедиторы, уборщицы, комплектовщики и разнорабочие.

В топе востребованности на рынке труда оказались фармацевты, автослесари, интернет-маркетологи, швеи и курьеры.

Также растет количество вакансий на рынке IT. Стало больше работы и для заробитчан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине правительство перенесло повышение минимальной заработной платы с июля на декабрь 2021 года. Это приведет к тому, что украинцы, которые получают меньше 6,5 тыс. грн, потеряют около 2,5 тыс. грн.

В Кабинете министров считают, что благодаря такому решению они смогут сэкономить на зарплатах бюджетникам.