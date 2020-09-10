В Украине резко упала цена на газ

В Украине снизилась цена на газ.
В Украине за месяц цена импортного газа упала почти на 15%.
Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
В августе средняя цена импортного газа составила 2918,1 грн за 1000 кубометров или 106,1 долларов.
Таким образом по сравнению с июлем она снизилась на:
14,7% в долларовом эквиваленте (с 124,4 долларов)
на 7,4% в гривневом эквиваленте (с 3150,4 грн)
Если сравнивать с декабрьской ценой, то она снизилась:
аж на 44,5% в долларовом эквиваленте (с 176,7 долларов)
на 36,3% в гривневом эквиваленте (с 4130,7 грн)
Газ – такой же товар, как яблоки, мясо или бензин. Поэтому основным фактором влияния на цены является рыночная ситуация.
Есть базовые принципы формирования цен на любые товары и услуги. В странах с рыночной экономикой на цены влияет баланс спроса и предложения. Это значит: когда потребление газа увеличивается и появляется дефицит – этот ресурс дорожает, когда снижается или открываются новые месторождения/увеличивается добыча – дешевеет.
На цены также влияют и объемы запасов газа в подземных хранилищах и стоимость газа в период закачки.
В зимний период на украинском рынке мы имеем дефицит газа, потому что собственного газа в Украине пока недостаточно. Зависимость от импорта предусматривает принятия условий ценообразования европейского рынка. Для ориентира правительство обязало выбрать самый большой в Европе газовый хаб – TTF.
НАК "Нафтогаз Украины" покупает газ для нужд людей, потом на условиях постоплаты (средства выплачиваются после поставки) продает этот ресурс газопоставляющим компаниям. Также газоснабжающие компании рассчитываются с Оператором ГТС за то, что газ дошел до распределительных труб по большой магистральной трубе (услуги транспортировки). Облгазы (они занимаются газораспределительными трубами) обеспечивают доставку газа потребителю.
Поэтому к цене газа (как ресурса), добавляется стоимость транспортировки (магистральными трубами), наценка поставщика за его работу, стоимость доставки (или распределения газа). Сейчас фиксированная наценка поставщика составляет 2,5%, для сравнения в европейских странах она обычно выше 30%. К этим услугам так же, как и в любых других в Украине, добавляется налог на добавленную стоимость (НДС).
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в сентябре начали расти тарифы на газ. Средняя стоимость кубометра за месяц выросла на 1 грн и составляет 5,49 грн. Эксперты предупреждают: на этом подорожание не остановится.
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