В Украине резко упала цена на газ

В Украине за месяц цена импортного газа упала почти на 15%.

Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В августе средняя цена импортного газа составила 2918,1 грн за 1000 кубометров или 106,1 долларов.

Таким образом по сравнению с июлем она снизилась на:

14,7% в долларовом эквиваленте (с 124,4 долларов)

на 7,4% в гривневом эквиваленте (с 3150,4 грн)

Если сравнивать с декабрьской ценой, то она снизилась:

аж на 44,5% в долларовом эквиваленте (с 176,7 долларов)

на 36,3% в гривневом эквиваленте (с 4130,7 грн)

Газ – такой же товар, как яблоки, мясо или бензин. Поэтому основным фактором влияния на цены является рыночная ситуация.

От чего зависят цены на газ?

Есть базовые принципы формирования цен на любые товары и услуги. В странах с рыночной экономикой на цены влияет баланс спроса и предложения. Это значит: когда потребление газа увеличивается и появляется дефицит – этот ресурс дорожает, когда снижается или открываются новые месторождения/увеличивается добыча – дешевеет.

На цены также влияют и объемы запасов газа в подземных хранилищах и стоимость газа в период закачки.

Почему цены на газ в Украине привязаны к европейским?

В зимний период на украинском рынке мы имеем дефицит газа, потому что собственного газа в Украине пока недостаточно. Зависимость от импорта предусматривает принятия условий ценообразования европейского рынка. Для ориентира правительство обязало выбрать самый большой в Европе газовый хаб – TTF.

Из чего складывается цена на газ для нужд населения?

НАК "Нафтогаз Украины" покупает газ для нужд людей, потом на условиях постоплаты (средства выплачиваются после поставки) продает этот ресурс газопоставляющим компаниям. Также газоснабжающие компании рассчитываются с Оператором ГТС за то, что газ дошел до распределительных труб по большой магистральной трубе (услуги транспортировки). Облгазы (они занимаются газораспределительными трубами) обеспечивают доставку газа потребителю.

Поэтому к цене газа (как ресурса), добавляется стоимость транспортировки (магистральными трубами), наценка поставщика за его работу, стоимость доставки (или распределения газа). Сейчас фиксированная наценка поставщика составляет 2,5%, для сравнения в европейских странах она обычно выше 30%. К этим услугам так же, как и в любых других в Украине, добавляется налог на добавленную стоимость (НДС).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в сентябре начали расти тарифы на газ. Средняя стоимость кубометра за месяц выросла на 1 грн и составляет 5,49 грн. Эксперты предупреждают: на этом подорожание не остановится.

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