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/Рынки и компании

В Украине резко снизили тариф на газ: кто будет платить меньше

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НАК "Нафтогаз Украины" снизил на апрель цены на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям, на 19,1-23,6%, или на 1698-2312,4 гривны/тыс. куб. м.

В зависимости от условий потребления и оплаты, газ будет отпускаться по стоимости до 7188-7479,60 гривны/тыс. куб. м (с учетом налога на добавленную стоимость), говорится на сайте национальной акционерной компании.

В частности, стоимость газа для промышленных потребителей, потребляющих от 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия задолженности и на условиях предоплаты, установлена на уровне 7188 гривен/тыс. куб. м, а на условиях оплаты по факту поставки – 7479,6 гривны/тыс. куб. м.

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Для промышленных потребителей, потребляющих до 50 куб. м в месяц включительно, цена составит 7479,6 гривны/тыс. куб. м.

При этом стоимость газа для населения с учетом доставки, его распределения и НДС составит 8550 гривен/тыс. куб. м. Это на 19% или на 1361 гривну/тыс. куб. м выше, чем условия для промышленности.

В Украине резко снизили тариф на газ: кто будет платить меньше

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 января Кабмин принял решение уменьшить нормы потребления газа для граждан без счетчика до 3,29 кубометра на человека. Такое решение было принято после того, как облгазы через суд вернули нормы потребления, которые в три раза выше предыдущих.

Ранее в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявили, что новые платежки за газ, которые получили украинцы в январе, рассчитанны законно и потребители могут осуществлять оплату за ними.

Напомним: в "Нафтогазе" сообщили, что из-за отмены судом нормами потребления газа, украинцы, у которых не установлено газового счетчика, получили завышенные платежки за газ. Для решения этой ситуации призвали граждан жаловаться на правительственную горячую линию.

Через доначисления лишних объемов газа потребителям, в НКРЭКУ предложили провести внеплановую проверку 20 облгазов. Компаниям грозит штраф в размере 850 тыс. гривен.

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Тема
Цена на газ
Место
Украина
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Peterson Ruth
Peterson Ruth
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40 tetigistus
40 tetigistus
Всё правильно Петр Алексеевич делает. Скоро, как при Януковиче заживём!
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