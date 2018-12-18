В Украине резко повысят зарплаты сотрудникам ГПУ

Кабинет министров предусмотрел повышение на 25% размера должностных окладов государственных служащих Генеральной прокуратуры Украины.

Ранее на служащих ГПУ, которая является конституционным органом с особым статусом и юрисдикцией по всей стране, повышение должностных окладов не распространялось, сообщает "Интерфакс-Украина".

Таким образом, правительство приняло соответствующий документ для обеспечения междолжностной дисциплины в оплате труда.

Генеральная прокуратура Украины "Укринформ"

Напомним, в Украине проведут масштабные проверки из-за долгов по зарплате бюджетникам. В частности, премьер-министр Владимир Гройсман инициировал проверки ряда областей на предмет целевого использования бюджетных субвенций, направляемых, в том числе на выплаты заработных плат работникам бюджетной сферы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в сентябре 2018 года средняя заработная плата выросла до 9042 гривен. Самые высокие зарплаты в таких сферах: финансовая и страховая деятельность — 15 956 грн; информация и телекоммуникации — 14 307 грн; государственное управление и оборона; страхование — 12 993 грн.