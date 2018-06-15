В Украине резко повышают цены на алкоголь: сколько будет стоить бутылка вина, водки и виски

В Украине уже через несколько месяцев вырастут минимальные цены на алкоголь. Официально продавать спиртные напитки по ценам ниже не имеют право. Такое повышение, с одной стороны, позволит обеспечить рентабельность, а с другой – вывести часть рынка из тени, уверены в Министерстве экономического развития и торговли.

OBOZREVATEL разобрался, как подорожает алкоголь для украинцев в 2018-м.

Как и зачем повышают цены

Минимальные цены на алкоголь в Украине пересчитывали еще в сентябре прошлого года. С этого момента увеличили ставки акцизного налога (к примеру, на коньяк ставка выросла на 20%), подорожал спирт, тара, выросли зарплаты. Действующие цены, уверены в МЭРТ, устарели и их пора повышать.

"Размер минимальных цен не соответствует реальным затратам субъектов хозяйствования на производство, на реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке", - говорится в пояснительной записке к документу. Согласно данным производителей алкоголя, если в прошлом году рентабельность производства бутылки водки 0,5 л была на уровне 3,75%, то сейчас - всего 0,2%.

В прошлом году торговая наценка на бутылку, как заявляют участники алкогольного рынка, составляла 18,36 грн, сейчас - 17,4 грн. В связи с этим общими усилиями чиновники и профильные ассоциации определили новые минимальные цены.

К примеру, если сейчас минимальная цена на бутылку водки – 79,55 грн, то после пересмотра она составит уже 89,4 грн. В среднем водка подорожает на 12,4-19,6%, коньяк – на 6,6-9,5%, а вино – на 4,5-13,5%.

До тех пор, пока минимальные цены не соответствуют реальным расходам, поясняют в правительстве, "теневой рынок" будет процветать. Так, цены на нелегальный алкоголь остаются на уровне минимальных, а тем, кто производит спиртные напитки законно, приходится их повышать, чтобы не работать в убыток. Украинцы, выбирая между дешевой незаконной и более дорогой, но легальной водкой, предпочтение отдают первому варианту. В ситуации, когда минимальные цены будут соответствовать экономически обоснованным, легальные производители получат возможность на равных конкурировать с "серым рынком".

К слову, представители профильных ассоциаций идею повышения цен поддерживают. По их оценкам, такое нововведение, с учетом роста доходов, на спрос существенно не повлияет. Более того, такое решение не коснется продуктов, которые и сейчас стоят выше минимальных цен.

"Принятие и реализация проекта постановления обеспечит приведение размера минимальных цен на алкогольные напитки в соответствие с нормами законодательства, в частности Налогового кодекса, Закона "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий"; защитит потребителей от контрафактной и суррогатной продукции и приведет к уменьшению доли теневой экономики", - уверены в МЭРТ.

Следующий шаг – повышение цен на сигареты

Уже вскоре украинцам с вредными привычками придется больше тратить не только на алкоголь, но и на сигареты. Пачка в этом году в среднем может подорожать на 4-5 грн, согласно подсчетам OBOZREVATEL. В то же время в Украинском институте контроля над табаком озвучивают прогноз – плюс 6 грн к каждой пачке.

Рост цен связан с привидением уровня акцизов до европейских стандартов. Точно спрогнозировать, как будут меняться цены, сложно, учитывая, что на стоимость пачки влияют не только акцизы. Однако, если принять во внимании, что резких курсовых скачков не будет, то пачка через семь лет будет продаваться уже по 90-100 грн.

К слову, дорогие сигареты дополнительно облагаются адвалорным (устанавливается в процентах от произведенного товара) акцизом. На данный момент это 12%, в то же время в странах ЕС минимальная ставка адвалорного акциза составляет более 21%.

Только за счет курильщиков в этом году бюджет дополнительно соберет 11,7 млрд грн. При этом стоит учитывать, что с каждым годом количество проданных пачек будет снижаться, а поступления в бюджет из-за роста цен – увеличиваться.

В то же время повышение минимальных цен на алкоголь принесет около 7,8 млрд грн в бюджет и еще около 224 млн грн дополнительно собранных налогов на прибыль предприятий ежегодно. К слову, новые цены на алкоголь коснутся 105 тыс. предприятий