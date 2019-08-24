В Украине резко поменялась ситуация с фальшивыми деньгами

В Украине за полгода 2019-го снизилось количество поддельных банкнот национальной валюты.

Как сообщает пресс-служба НБУ, по сравнению с 2018 годом фальшивых денег стало на 26% меньше, а также на 20% снизилась их общая сумма.

"Количество и сумма подделки банкнот гривни за первое полугодие 2019 года, если сравнить с аналогичным периодом 2018 года, снизились на 26% и 20% соответственно. Поэтому в целом количество поддельных банкнот национальной валюты стабильно низкое", — сказано в сообщении.

Гривню стали реже подделывать НБУ

99% изъятых из обращения поддельных денег приходилось на банкноты четырех номиналов: 500 грн (50% от общего количества изъятых подделок), 100 грн (24%), 200 грн (14%) и 50 грн (11%). Изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами от 1 до 20 гривен составляли лишь 1%.

"Чаще всего обнаруженные поддельные банкноты сбывались через кассы заведений быстрого питания, торговли и автозаправочных станций", — отмечают в НБУ.

Большинство изъятых поддельных банкнот изготовлено с помощью струйных принтеров — 93%. Подделки, изготовленные лазерными принтерами и с помощью цветных копировальных аппаратов, составляли 6%, полиграфическим способом — 1%.

"Поэтому внимательное отношение к подозрительным банкнотам дает возможность сразу отличить подделку от настоящей банкноты, поскольку изображение на большинстве подделок сформировано цветными точками", — подчеркивается в сообщении.

Как сообщает OBOZREVATEL, ранее в Украине обнаружили фальшивые евро. Стало известно, как отличить подделку.

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