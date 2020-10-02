В Украине резко подорожают товары, бензин и коммуналка в 2021 году

В Украине в связи с ростом курса доллара в 2021 году произойдет тотальное подорожание и повышение цен практически на все товары.

"Сильнее всего в следующем году подорожают коммунальные услуги. И они же, в свою очередь, являются одним из основных драйверов для роста цен на другие товары", – сообщил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в комментарии UBR.

Согласно прогнозам аналитиков, произойдет следующий рост цен:

электроника подорожает ориентировочно на 6%

продукты питания вырастут в среднем на 7%

коммунальные услуги за год подорожают в среднем на 15%

одежда и обувь поднимутся в цене на 6%

Кроме того, рост курса доллара напрямую выливается в подорожание топлива. В свою очередь подорожание бензина также отразится на конечных ценниках в магазинах.

"На бензины цена может подрасти на 1,9 грн/литр, а на дизель – на 1,35 грн/литр. В какой мере операторы рынка реализуют эти предпосылки – сказать трудно. Но, однозначно, цены подрастут", – отметил эксперт топливного рынка Леонид Косянчук.

Курс доллара будет главным фактором в ценообразовании на первичном рынке недвижимости. Многие компании-застройщики уже сейчас закладывают курс в 30-31 грн/$.

Эксперты считают, что в целом в 2021 году стоит ожидать, что ЖК повышенной комфортности могут вырасти в цене в среднем на 15-20%. В остальных же сегментах рост не превысит 10-12%.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2020 года цены на товары и услуги в Украине в среднем выросли на 1,5%. Однако на отдельные виды продуктов они поднялись в 1,5-2 раза.