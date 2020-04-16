Оптовые цены на маски обвалились: стало известно, когда подешевеют в аптеках

Медицинские маски, которые в самом начале эпидемии коронавируса были дефицитом в Украине, не только массово появились на рынке, но еще и в ближайшие дни существенно подешевеют.

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Об этом в Facebook написал бывший депутат Киеврады Алексей Давиденко.

"У меня хорошие новости. Маски валятся в цене на опте, а это значит, что с разницей пару дней будет обвал цен в рознице и Интернете. Рынок насытился. Первая истерия прошла", – написал он.

Спекулянтов предлагают наказать за завышенные цены на маски Иллюстрация

Давиденко уточнил, что из-за запрета экспорта склады украинских производителей ломятся, и они вынуждены продавать их практически по себестоимости. Оптовая цена снизилась с 13 до 9 грн за штуку.

"Каждый день поступают предложения от тех, кто массово делает одноразовые маски без мембраны в Украине. У этих вообще жо*а. Во-первых, люди наконец-то научились различать, что защищает, а что нет. Во-вторых, их делают в разы больше, чем их хотят купить. Цена в опте сегодня на украинскую маску из спанбонда без мембраны упала до 6 гривень. А еще неделю назад за них просили по 13 грн", – рассказал экс-депутат.

К тому же в страну активно завозят медицинские маски из Китая. Еще неделю китайские маски с мембраной в опте стоили 16 грн за штуку, а сегодня уже 12.

"Как и предполагалось, нам нужен был этот месяц, чтобы рынок насытился масками на любой вкус и кошелек. И не нужны никакие государственные меры. Просто нужно было вовремя не дать вывезти миллионы масок и респираторов на экспорт. И тех масок, что вывезли в феврале на экспорт, нам бы хватило на этот месяц жизни – без всякого дефицита и особого роста цен", – написал Давиденко, подчеркнув, что виновные должны понести наказание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета (АМКУ) открыло дело против производителей, поставщиков и аптечных сетей столицы и области из-за значительного подорожания медицинских масок.

Между тем, в Украине в связи с карантином из-за коронавируса ввели запрет на пребывание без масок во всех общественных местах. Нарушителям грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривень.