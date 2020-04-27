В Украине решили ограничить экспорт кукурузы

В текущем маркетинговом году экспортные отгрузки кукурузы из Украины ограничат. В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства уже разработали приложение к Меморандуму о взаимопонимании с участниками зернового рынка, где прописаны граничные объемы экспорта зерна. Об этом, ссылаясь на участников зернового рынка, сообщило издание Latifundist.com.

Подтвердили информацию о намерениях установить ограничения на экспорт кукурузы и в профильном министерстве.

"На онлайн-встрече с представителями аграрных ассоциаций представили проект Приложения к Меморандуму о взаимопонимании между Минэкономики и участниками зернового рынка относительно предельных объемов экспорта кукурузы урожая 2019 г. до 31 августа 2020 г. на уровне не более 29,3 млн т. Согласно предложенного Приложения, просмотр предельного объема экспорта кукурузы, урожая 2019 г. может быть осуществлен после 30 июня 2020 г.", — цитирует издание ответ пресс-службы Минэкономики.

По данным издания, правительство планирует пересмотреть предельный объем экспорта зерновой урожая 2019 г. после окончания 2019/20 МГ — после 30 июня 2020 г. В частности, это объемы зерна урожая 2019 г., которые могут быть экспортированы в 2019/20 МГ (с 1 июля 2019 г. до 30 июня 2020 г.) и в 2020/21 МГ (с 1 июля 2020 г. до 31 августа 2020 г.).

"Обсуждение о подписании приложения к Меморандуму о взаимопонимании между Правительством и участниками рынка продолжаются. Предложенные Министерством показатели объема экспорта кукурузы 29,3 млн т (сейчас экспортировано уже 26,1 млн т) абсолютно соответствуют ожиданиям "Украинской Зерновой Ассоциации" (УЗА), а темпы реального экспорта кукурузы говорят об отсутствии особого интереса экспортеров к кукурузе", — заявил исполняющий обязанности исполнительного директора УЗА Сергей Иващенко.

По его словам, ситуация на рынке свидетельствует, что украинская кукуруза в настоящее время дорога, разница в цене $25-30 на тонне по сравнению с аргентинской или американской.

"Поэтому УЗА ожидает спад темпов экспорта кукурузы уже в ближайшем будущем. Сейчас выполняются ранее подписанные контракты. Ввиду этого, УЗА не видит предпосылок для паники или разговоров о дефиците кукурузы. Ситуация под контролем, мы вместе с Минэкономики почти ежедневно мониторим ситуацию по экспорту зерна, поэтому нет причин для волнений", — указал Иващенко.

Дата подписания приложения к Меморандуму об объемах экспорта кукурузы может стать известна уже в понедельник, 27 апреля. На этот день запланировано детальное обсуждение приложения между Минэкономики и участниками рынка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о критической ситуации, которая сложилась на рынке зерна в этом году. При рекордных урожаях зерновых наше государство осталось практически без зерна. Критическая ситуация сложилась из-за того, что прежнее руководство Минэкономики впервые за всю историю Украины не ограничило максимальные объемы зерна, которые можно было экспортировать без угрозы продовольственной безопасности Украины. Как следствие, зернотрейдеры начали вывозить зерно из Украины в огромных масштабах, провоцируя его дефицит на внутреннем рынке. Как следствие, цены практически на все зерновые начали стремительно расти. Увеличилась и стоимость продуктов, производимых из зерна. В частности, существенно выросла стоимость комбикормов, что ударило по птицеводству и животноводству, поставив их на грань уничтожения.

Новое руководство Минэкономики, похоже, проблему понимает. 30 марта 2020 года было подписано приложение к Меморандуму, устанавливающее предельный объем экспорта пшеницы на уровне 20,2 млн.т. На очереди – кукуруза.