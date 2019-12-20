В Украине решили коллапс с выплатой больничных: что теперь будет

В Украине возобновили выплату больничных после того, как Кабинет министров увеличил бюджет Фонда социального страхования на 2019 год на 1 млрд грн.

Как сказано на сайте ведомства, расходы увеличили в части материального обеспечения – финансирование больничных, пособий по беременности и родам и пособий на погребение. Общая сумма расходов составила 15,361 млрд грн.

Изменения связаны с фактическим перевыполнением статьи доходов бюджета, в частности за счет более прогнозируемой уплаты ЕСВ страхователями (работодателями), а также перераспределения средств. Общие доходы ФССУ (с учетом остатка средств) на начало года составляют 25,665 млрд грн.

Кабмин выделил деньги на выплату больничных

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 ноября Фонд социального страхования сообщил, что приостановил выплаты больничных и пособия на ребенка.

21 ноября выплаты возобновили. При этом в Фонде заявили о нехватке денег.

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