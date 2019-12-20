Главная Новости
20 декабря • обновлено в 13:33
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

В Украине решили коллапс с выплатой больничных: что теперь будет

1.8т
Читать материал на украинском

В Украине возобновили выплату больничных после того, как Кабинет министров увеличил бюджет Фонда социального страхования на 2019 год на 1 млрд грн.

Как сказано на сайте ведомства, расходы увеличили в части материального обеспечения – финансирование больничных, пособий по беременности и родам и пособий на погребение. Общая сумма расходов составила 15,361 млрд грн.

Изменения связаны с фактическим перевыполнением статьи доходов бюджета, в частности за счет более прогнозируемой уплаты ЕСВ страхователями (работодателями), а также перераспределения средств. Общие доходы ФССУ (с учетом остатка средств) на начало года составляют 25,665 млрд грн.

Новости
Задержка с выплатами на ребенка: в Кабмине приняли решение

Кабмин выделил деньги на выплату больничных

Кабмин выделил деньги на выплату больничных

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 ноября Фонд социального страхования сообщил, что приостановил выплаты больничных и пособия на ребенка.

21 ноября выплаты возобновили. При этом в Фонде заявили о нехватке денег.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
6
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги