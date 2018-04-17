В Украине придумали, что делать с авто на еврономерах: что меняют

Только в прошлом году в Украину, по данным Государственной фискальной службы, ввезли более 958 тыс. машин с иностранной регистрацией. И более 246 тыс. иномарок уже исчерпали законное время нахождения на территории страны.

По закону такие автомобили без регистрации могут находится в Украине считанные дни, но владельцы транспорта нашли лазейку в законе. Автомобиль оформляют на иностранную компанию, водителя-украинца "берут на работу", и после этого он может не пересекая границу год пользоваться машиной на еврономерах. Парламентарии разработали законопроект, который ликвидирует лазейку в законе, а за нарушения таможенных правил предлагают ввести огромные штрафы.

"Обозреватель" разобрался, как в Украине хотят решить проблему машин на еврономерах.

"Массово нарушили закон и требуют особого отношения"

Украинцы до конца этого года имеют право ввезти по льготной ставке один автомобиль, который выпущен не позже 2010 года и соответствует экологическому стандарту Евро-5. Акцизный сбор для таких машин резко сократили. Так, если "полная" стоимость - до 1,44 евро за каждый кубический сантиметр двигателя объемом до 1000 куб. см, то "льготная" - всего 0,102 евро. Такая норма действует в Украине уже несколько лет. Однако часть автолюбителей предпочитает вовсе не платить налоги. По разным оценкам в Украине находится до 1,5 млн машин на еврономерах и львиная часть из них - незаконно.

"Если таможенную границу Украины пересечь на несколько дней на автомобиле, которые не имеет украинской регистрации, налоги и сборы можно не платить. При этом водитель обязан вывезти по истечению этих нескольких дней автомобиль с территории страны. Это 10 дней", - поясняет юрист Александр Плахотник.

Если машина зарегистрирована на иностранную фирму, то на ней без регистрации можно ездить целый год, а при пересечении границы "счетчик" обнуляется. Этой уловкой и воспользовались сотни тысяч украинцев.

Владельцы автомобилей на еврономерах требуют фактически освободить их от налогов и легализовать машины, которые ввезли с нарушением закона. В то же время украинцы, которые легально ввезли иномарки, заплатили ввозные пошлины НДС и акцизы настаивают: условия должны быть равными для всех.

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"С одной стороны, количество автомобилей на еврономерах увеличивается, с другой стороны - количество людей, для которых неприемлемы либеральные условия для отдельной категории граждан, тоже увеличивается. И я вижу это даже по тому, как отзываются об этом люди, которые с нами общаются. Мы должны подходить к проблеме все-таки комплексно", - заявила "Обозревателю" глава комитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Водители, которые незаконно ввезли иномарки, объединились в общественную организацию и требуют "решить их вопрос". В комитете приняли решение пойти по сценарию Молдовы, для легализации уже ввезенных автомобилей временно создать льготные условия и при этом полностью искоренить возможность нелегально завозить автомобили.

"Большая группа людей нарушила закон, а потом решили, что их много, поэтому они требуют особых условий. В данном случае если исключение из правил примут, то государство мотивирует на нарушение закона. Это неправильно. Если эта группа людей считает, что если у нас высокие налоги при ввозе автомобилей, нужно добиваться, чтобы налоги были снижены, а не нарушать закон и шантажировать", - пояснил эксперт в сфере налогообложения, исполнительный директор одной из крупный компаний Александр Почкун.

"Большая группа людей нарушила закон, а потом решили, что их много, поэтому они требуют особых условий. В данном случае исключение из правил примут, то государство мотивирует на нарушение закона. Это неправильно", - уверен Александр Почкун

Что хотят изменить: увеличить штрафы и ужесточить правила

Разработанный законопроект члены налогового комитета передали представителям "Авто евросилы" (общественная организация, которая лоббирует интересы владельцев нелегальных машин). Документ они опубликовали на своей странице в соцсети. Так, если сейчас автомобиль, оформленный на коммерческую компанию, может без регистрации находится на территории Украины год, то после принятия проекта этот период сократят до 10 дней. Если за это время коммерческую цель не выполнили, пребывания автомобиля могут продлить, но после предоставления подтверждающих такую необходимость документов.

Таким образом, существующую "лазейку" ликвидируют, поясняет юрист Александр Плахотник. "И сейчас на такой машине может год кататься только иностранный гражданин. Но они просто "оформляют на работу" украинцев, которые по факту покупают нерастаможенный автомобиль и пользуются им. Если сократить срок легального пользования до 10 дней, не будет больше такой возможности", - рассказывает эксперт.

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Если украинец сам ввез автомобиль, он должен его зарегистрировать и заплатить все налоги и сборы не позже чем через 30 дней. Если завести автомобиль и передать его третьему лицу - штраф в размере 17 тыс. грн. Если "опоздать" с регистрацией от 20 до 30 суток, грозит штраф в размере 85 тыс. грн. От 30 суток - штраф 170 тыс. грн.

Вводят штрафы и для тех украинцев, которые вводят нелегальный автомобиль - 500 необлагаемых минимумов (8500 грн). За повторное нарушения у водителя смогут на год отобрать права и оштрафовать на 17 тыс. грн.

Кроме того, согласно законопроекту, в Украине наладят обмен информацией между таможенной и фискальной службами, а также полицией. Более того, "налоговики" должны будут передавать информацию о водителях на еврономерах полиции, которая сможет уже законно останавливать таких водителей.

К слову, в Раде также рассматривают и альтернативное решение. Как рассказал нардеп от БПП Роберт Горват, парламентарии могут ввести "налог на старость". Так, смогут заезжать машины Евро-2, Евро-3, Евро-4, но чем старше машина, тем больше придется платить. "Если ты хочешь ввезти машину 1991 года, которая стоит 500 евро за границу, уплаты 1500 евро акцизом. Я думаю, что к осени подготовим такой законопроект. Чем новее машина, тем дешевле акциз", – пояснил нардеп.

Планируется установить растаможку на уровне 30% от цены авто - "условно купил за $10 тыс., еще 30% и имеешь автомобиль". Примерно такие же расценки существуют по всему ЕС. Вместе с тем предлагается исправить законопроектом некоторые недостатки уже принятого закона №3251, в частности, дать возможность легализовать свою машину владельцам авто, которые выпущены до 2010 года, что сейчас запрещено.

"Главный принцип любой налоговой системы - равные условия. Не может быть такого, что одна группа нарушила закон и получила льготы, а другая – выполнила его и оказалась в проигрыше. Должны быть равные условия, иначе это негативный сигнал. Порядок и четкое выполнение закона - основа любой системы. И такие драконовские штрафы на самом деле - нормальная практика", - уверен налоговый консультант Александр Вильди.