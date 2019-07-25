В Украине рекордно подорожал популярный продукт: когда ждать падения цен

В Украине из-за ливней на Закарпатье цены на помидоры выросли в три раза по сравнению с прошлым годом.

"Даже на юге цены на помидор-сливку рекордно высокие – 18 грн/кг. Таких цен в июле никогда не было на грунтовой помидор", – заявила руководительница департамента "Маркетинг-Аналитика" Оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман в комментарии "Сегодня".

По ее словам, на стоимости томатов сказалось сокращение производственных площадей открытого грунта на юге.

"Последние четыре года перерабатывающие предприятия постоянно сокращали спрос на помидоры открытого грунта. Соответственно, фермеры сокращали производственные площади", – отметила Гетьман.

Кроме того, на урожай и качество помидоров негативно повлияли дожди и температурные перепады. Насытить рынок тепличным томатом также не получилось.

Традиционно в начале августа цены на помидоры снижаются. Однако эксперт предупредила, что не стоит ожидать большого удешевления.

"В этот период год назад помидоры уже стоили около 7-8 грн/кг. Мы ожидаем снижения цены, но в сравнении с прошлым годом она будет все-таки выше", – резюмировала Гетьман.

Из-за ливней на Закарпатье цены на помидоры выросли в три раза

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине стоимость ранних овощей пойдет на спад из-за увеличения предложения отечественной продукции.

"Пока по некоторым позициям присутствует импорт, но почти весь импорт по ранней продукции вытеснит отечественное производство… К тому же в этом сезоне посадили больше ранних овощей, чем в предыдущие годы", – сообщила представительница оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман.

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