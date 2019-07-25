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В Украине рекордно подорожал популярный продукт: когда ждать падения цен

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В Украине из-за ливней на Закарпатье цены на помидоры выросли в три раза по сравнению с прошлым годом.

"Даже на юге цены на помидор-сливку рекордно высокие – 18 грн/кг. Таких цен в июле никогда не было на грунтовой помидор", – заявила руководительница департамента "Маркетинг-Аналитика" Оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман в комментарии "Сегодня".

По ее словам, на стоимости томатов сказалось сокращение производственных площадей открытого грунта на юге.

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"Последние четыре года перерабатывающие предприятия постоянно сокращали спрос на помидоры открытого грунта. Соответственно, фермеры сокращали производственные площади", – отметила Гетьман.

Кроме того, на урожай и качество помидоров негативно повлияли дожди и температурные перепады. Насытить рынок тепличным томатом также не получилось.

Традиционно в начале августа цены на помидоры снижаются. Однако эксперт предупредила, что не стоит ожидать большого удешевления.

"В этот период год назад помидоры уже стоили около 7-8 грн/кг. Мы ожидаем снижения цены, но в сравнении с прошлым годом она будет все-таки выше", – резюмировала Гетьман.

Из-за ливней на Закарпатье цены на помидоры выросли в три раза

Из-за ливней на Закарпатье цены на помидоры выросли в три раза

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине стоимость ранних овощей пойдет на спад из-за увеличения предложения отечественной продукции.

"Пока по некоторым позициям присутствует импорт, но почти весь импорт по ранней продукции вытеснит отечественное производство… К тому же в этом сезоне посадили больше ранних овощей, чем в предыдущие годы", – сообщила представительница оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман.

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Читайте все новости по теме "Цены на продукты" на OBOZREVATEL.

Тема
Цены на продукты
Место
Украина
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CARGO 100
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Да ладно вам переживать то ... У пшеков купите ...
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