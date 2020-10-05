В Украине разрешили открывать банковский счет без бумажного паспорта

В Украине клиентам банков при дистанционном открытии счета разрешили не предъявлять физический паспорт, ID-карту или биометрический загранпаспорт.

В частности, достаточно иметь цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении "Дія". Об этом сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в понедельник, 5 октября, во время презентации новых электронных услуг и документов в "Дії".

В НБУ отметили, что украинцам нужно лишь установить приложение "Дія" на свой смартфон и верифицироваться для получения цифрового паспорта с помощью системы BankID.

Цифровой паспорт – это аналог бумажных документов в мобильном приложении "Дія". В электронном виде отображается информация, которую содержит ID-карта и биометрический загранпаспорт гражданина Украины. Цифровой паспорт надежнее, чем обычный бумажный и не менее надежный, чем его пластиковый аналог. Он дает возможность получать надежные данные о пользователе из официальных государственных реестров.

Как будет происходить новый метод идентификации и верификации клиента?

Использовать этот метод банк сможет после подключения к системам Министерства цифровой трансформации.

В целом процесс будет выглядеть так:

банк предложит потенциальному клиенту идентифицироваться в "Дії" через BankID;

после удачной идентификации у клиента отображаются цифровые документы, согласно данным, содержащимся в государственных реестрах;

через защищенные каналы банк получит данные клиента и дополнительно осуществит его фотофиксацию методом распознавания лица;

после этого клиент сможет пользоваться услугами банка.

Кроме того, аналогично клиент сможет поделиться копией цифрового паспорта или заграничного цифрового паспорта и в отделении банка. Это уменьшит время обслуживания клиента, ведь не нужно будет делать копии паспорта, как это происходит сейчас.

Какие преимущества нового метода?

Фактически на сегодняшний день – это единственная возможность для финансовых учреждений дистанционно проверить идентификационные данные граждан, содержащиеся в государственных реестрах. Преимущества этого метода:

простота использования;

надежность для банков – такие идентификационные данные получены из надежного источника;

диджитализация процессов и ускорения обслуживания клиентов банков.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине некоторые банки из-за нового закона о Финансовом мониторинге начали блокировать даже мелкие переводы. Иногда "замораживают" и депозиты, а чтобы вернуть деньги, нужно обратиться с требованием в банк и оставить жалобу в НБУ.