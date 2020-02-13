Украинцам разрешили оплачивать онлайн услуги МВД и ЗАГСов

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что правительство подключило к сервису check.gov.ua все основные государственные органы.

"Это означает, что украинцам больше не нужно будет тратить время на то, чтобы принести в эти органы банковские квитанции об уплате. Можно просто оплачивать услуги через интернет-банк или мобильное банковское приложение (можно прямо на месте) и дать номер квитанции работнику государственного учреждения" – сообщил он в своем Telegram-канале.

В частности, к соответствующему сервису подключили:

Сервисные центры МВД (водительские удостоверения, справка о несудимости и т.д.).

Миграционную службу (паспорта, загранпаспорта и т.д.).

ЗАГСы (все услуги по рождению, браку и т.п.).

Центры предоставления административных услуг.

Услуги в областных государственных администрациях (лицензии, выписки и т.п.).

"Кроме времени, для украинцев это будет сбережение и денег. Потому что часто именно из-за требования бумажных квитанций люди вынуждены оплачивать услуги через "местные" банки с гигантскими комиссиями", – резюмировал Дубилет.

Правительство подключило к сервису check.gov.ua все основные государственные органы

Как писал OBOZREVATEL, 24 декабря министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что правительство официально запустило сервис check.gov.ua. С помощью этого проекта можно проверять квитанции в электронной форме.

"Этот сервис сэкономит украинцам кучу времени. Сейчас, если вы платите за госуслуги (паспорт, авто, ЗАГС и т.д.) – у вас требуют квитанцию из банка. Поэтому вы обычно не можете просто платить через интернет-банк или мобильное приложение", – сообщил он.

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