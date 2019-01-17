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/Новости экономики

В Украине разрешат платежи с помощью QR-кодов

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Национальный банк Украины во втором квартале планирует ввести возможность для участников платежного рынка осуществлять платежи с помощью QR-кодов.

Возможность пользоваться новым способом расчета будет предоставлена всем участникам платежного рынка в стране, говорится в стратегии регулятора на 2019 год.

Одновременно с этим НБУ запланировал внедрение единого международного номера банковского счета (IBAN), а также урегулирование использования BankID для удаленной идентификации.

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Кроме того, в четвертом квартале Национальный банк планирует разработать законопроект "О платежных услугах" касательно имплементации директивы Евросоюза PSD 2.

Оплата с помощью QR-кодов

Оплата с помощью QR-кодов

Регулятор отметил, что в последние годы украинцы наращивают долю безналичных расчетов. Это привело к сокращению уровня наличных в экономике по итогам 2018 года: до 10,4% с 11,1% в 2017 году и 14% – в 2016 году.

По данным НБУ, за девять месяцев 2018 года доля безналичных операций в общем объеме операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, достигла 44,3% по сравнению с 39,3% в 2017 году и 35,5% в 2016 году. При этом больше половины покупок (51,7%) в торговой сети украинцы уже оплачивают безналично.

В Украине разрешат платежи с помощью QR-кодов

НБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальный банк Украины представил проект структуры валютного регулирования, который вступит в силу 7 февраля 2019 года одновременно с введением в действие закона "О валюте и валютных операциях". В отличие от запутанной действующей базы из 56 нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования, новая будет простой и понятной, отметили в НБУ.

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Место
Украина
Тег
НБУ
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Акуеть вы дикие)
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