В Украине растет популярность микрокредитов: что следует знать заемщикам

В Украине с каждым днем растет спрос на микрокредиты – "быстрые деньги до зарплаты".

С чем сталкиваются украинцы, одалживающие деньги у микрофинансовых организаций, рассказал в эфире ObozTV директор компании "ШвидкоГроші" Александр Холод.

"Очень важно обратить внимание на ту компанию, с кем вы хотите сотрудничать. Если человеку нужно взять кредит, он иногда идет на поводу очень яркой простой рекламы, которая говорит – просто заходи и бери. Но всегда нужно понимать, кому ты будешь должен завтра. Важно выбирать для такого вопроса, как кредит, надежного партнера", – рассказал Холод.

"Нужно, чтобы была сеть отделений, чтобы был сайт, чтобы человек мог зайти и посмотреть информацию про компанию, посмотреть ее отчетность, посмотреть, зарегистрирована ли она в реестре финансовых компаний. Нужно разговаривать с сотрудниками, позвонить, прийти в отделение, получить некий опыт. Если во время общения все нравится, все понятно и не страшно, тогда можно приступать к делу", – пояснил он.

Директор компании "ШвидкоГроші" сообщил, что их клиентам "предлагаются условия, где написана сетка – сколько он берет, на какой срок, сколько будет должен в конце срока".

"Рассчитывается процент очень просто – он фиксированный, он заранее определен. Если человек пришел раньше, мы его пересчитаем – ровно за столько дней, сколько он пользовался. К нам люди приходят, спрашивают, сколько они заплатят, какие дополнительные проценты и комиссии. Мы этим не играем. У нас клиент берет под 2% в день и через 14 дней его сумма, которую он должен заплатить по своему кредиту, составляет 28% от суммы, которую он взял первоначально", – рассказал Холод.

Директор компании сообщил, что клиентам, которые давно работают с ними, могут предлагать суммы до 20 тыс. грн под меньший процент – 1%.

Директор компании "ШвидкоГроші" Александр Холод

Также он рассказал, как работает с недобросовестными заемщиками внутренняя коллекторская служба компании: "Сначала это очень вежливые и легкие напоминания, которые говорят, что есть задолженность, что не допускайте ее, что лучше ее закрыть как можно раньше, потому, что процент увеличивается, и нужно будет платить больше. Но если клиент или должник не идет на диалог, то эти звонки начинают учащаться и продолжаются до тех пор, пока он не заплатит сумму задолженности, которая сформирована".

"В крайних случаях, когда возникают очень сложные ситуации у должника, мы можем находить какие-то диалоги, это может быть рассрочка или отсрочка платежа на несколько дней. Но это в том случае, если клиент идет на диалог. Если клиент бросает трубку, выражается нецензурно, кричит – это сложный фундамент для диалога", – добавил Холод.

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