В Украине рассказали, от чего зависит строительство газопровода Путина

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" зависит от позиции нескольких стран.

В частности, помешать строительству соответствующего проекта могут изменения в газовой директиве Европейского Союза, передает ЕП.

"Если законодательство ЕС будет распространено на "Северный поток-2", он станет экономически невыгодным для строительства. Такое было, когда строили "Южный поток" и Еврокомиссия вместе со странами-членами приняла решение в 2014 году, что он подпадает под регулирование европейского законодательства. И Путин сказал, что они перестают его строить", – отметила Зеркаль.

По ее словам, технические консультации по изменению директивы уже находятся на финальном этапе.

"Технические консультации отложили до июля из-за изменения председательства. Вопрос зависит от нескольких стран: Германия, Нидерланды, Бельгия и Австрия, с которыми мы также работаем", – резюмировала замглавы МИД.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства трубопровода "Северный поток-2". Он предложил в качестве альтернативы модернизацию транзитного газопровода, проходящего через украинскую территорию.

Как сообщал OBOZREVATEL, позже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона считает важным сохранение транзита газа через территорию Украины.