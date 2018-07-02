МоваЯзык
Регистрация
МирСпорт

В Украине рассказали, от чего зависит строительство газопровода Путина

885Читать новость на украинском

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" зависит от позиции нескольких стран.

В частности, помешать строительству соответствующего проекта могут изменения в газовой директиве Европейского Союза, передает ЕП.

"Если законодательство ЕС будет распространено на "Северный поток-2", он станет экономически невыгодным для строительства. Такое было, когда строили "Южный поток" и Еврокомиссия вместе со странами-членами приняла решение в 2014 году, что он подпадает под регулирование европейского законодательства. И Путин сказал, что они перестают его строить", – отметила Зеркаль.

Новости
На Западе объяснили, почему Украине не стоит ждать провала "Северного потока-2"

По ее словам, технические консультации по изменению директивы уже находятся на финальном этапе.

"Технические консультации отложили до июля из-за изменения председательства. Вопрос зависит от нескольких стран: Германия, Нидерланды, Бельгия и Австрия, с которыми мы также работаем", – резюмировала замглавы МИД.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства трубопровода "Северный поток-2". Он предложил в качестве альтернативы модернизацию транзитного газопровода, проходящего через украинскую территорию.

Как сообщал OBOZREVATEL, позже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона считает важным сохранение транзита газа через территорию Украины.

Читайте все новости по теме "Северный поток-2" на Обозревателе.

Тема
Северный поток-2
Персона
Елена Зеркаль
Место
Украина
Объект
Министерство иностранных дел Украины
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
8
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Ivan Rus
Ivan Rus
Венгрия обещала заблокировать все решения саммита Украина-НАТО
Ответить
0
0
Ivan Rus
Ivan Rus
Крым наш, мост наш
Ответить
0
0
Ivan Rus
Ivan Rus
Обосрались хохллмайдауны, что агрессор не будет платить в украинскую казну за транзит
Ответить
0
0

Наши блоги