В Украине рассказали о судьбе новой программы МВФ

Украина сможет претендовать на новую программу с Международным валютным фондом не раньше 2020 года.
Это связано с проведением в 2019 году в стране президентских и парламентских выборов, заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий, передает УНИАН.
"В следующем году нам не стоит ждать новой программы. Я думаю, что это может быть 2020 год, если будет такая необходимость", – отметил Смолий.
По его словам, новая программа МВФ будет дублировать те условия, которые Украина не выполнила в рамках действующей программы.
"Без этих реформ невозможен дальнейший экономический рост", – резюмировал Смолий.
Напомним, что программа SBA (Stand-by Agreement) на 17 млрд долларов была принята МВФ весной 2014 года. Украина получила два транша, после чего кредитование было заморожено.
Весной 2015 года ее заменила ныне действующая программа Фонда с использованием механизма расширенного финансирования (EFF).
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минфине рассказали о перспективах новой программы с МВФ.