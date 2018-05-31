В Украине рассказали о судьбе новой программы МВФ

Украина сможет претендовать на новую программу с Международным валютным фондом не раньше 2020 года.

Это связано с проведением в 2019 году в стране президентских и парламентских выборов, заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий, передает УНИАН.

"В следующем году нам не стоит ждать новой программы. Я думаю, что это может быть 2020 год, если будет такая необходимость", – отметил Смолий.

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По его словам, новая программа МВФ будет дублировать те условия, которые Украина не выполнила в рамках действующей программы.

"Без этих реформ невозможен дальнейший экономический рост", – резюмировал Смолий.

Напомним, что программа SBA (Stand-by Agreement) на 17 млрд долларов была принята МВФ весной 2014 года. Украина получила два транша, после чего кредитование было заморожено.

Весной 2015 года ее заменила ныне действующая программа Фонда с использованием механизма расширенного финансирования (EFF).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минфине рассказали о перспективах новой программы с МВФ.