В Украине рассказали о проблемах с решением вопроса авто на еврономерах

Председатель "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич заявил, что общественная организация ведет диалог с властями касательно решения проблемы автомобилей с европейской регистрацией, однако некоторые государственные инстанции затягивают принятие соответствующего законопроекта.

"Диалог действительно есть. Сейчас Минэкономики считает целесообразность, дают экономические обоснования по снижению или снятию полностью акциза, снижению таможенных ставок", – сообщил Ярошевич в интервью "Факты. ICTV".

По его словам, председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина дает возможность сейчас разработать идеальный закон, когда будут довольны и государство (поступления в бюджет), и украинцы (доступно для граждан).

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Однако законодательные изменения продвигаются тяжело и только под давлением общественности.

"Затягивают инстанции государственные, так как очень сложная система законообразования или принятия этого закона, потому что есть как автолобисты, так и заинтересованные лица, которые не хотят принять закон, потому что это уже не будет абсолютно контролируемый рынок… Мы делаем такую ​​субвенцию законов, которая будет идеальной для принятия в Украине", – резюмировал Ярошевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ужесточили правила ввоза автомобилей с литовской регистрацией – теперь на таможне нужно будет предоставить разрешение на трудоустройство в Литве и трудовой договор.