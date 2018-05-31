В Украине рассказали о банках-нарушителях: опубликован список

В Украине из 82 платежеспособных банков норматив адекватности регулятивного капитала (Н2), который должен составлять не меньше 10%, по состоянию на 1 мая нарушили два банка.

В частности, у ВТБ Банка показатель Н2 составил 8,02%, а у Банка Форвард – 0%, сообщает Finclub со ссылкой на данные НБУ.

Среди украинских банков, меньше требуемых 200 млн гривен регулятивный капитал (норматив Н1) был только у Банка Форвард (-253,07 млн гривен).

Новости ЕБРР захотел взять долю в крупном украинском банке

Норматив мгновенной ликвидности (Н4), который должен составлять не меньше 20%, выполнили все банки, как и норматив текущей ликвидности (Н5; не меньше 40%).

В то же время норматив краткосрочной ликвидности (Н6; не меньше 60%) нарушил ВТБ Банк (29,96%), Укрсоцбанк (45,45%) и Банк Кредит Днепр (57,36%).

При этом 15 банков нарушили норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7; не больше 25%).

Норматив больших кредитных рисков (Н8; не больше 8-кратного размера регулятивного капитала) нарушал только Банк Форвард.

Новости В Украине ликвидируют известный банк

Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9; не больше 25%) нарушали 18 банков.

Норматив инвестирования в ценные бумаги (Н11; не больше 15%) нарушал банк "Аркада" (20,03%).

Норматив общей суммы инвестирования (Н12; не больше 60%) никто из банков не нарушал.

В результате Банк Форвард нарушал наибольшее количество нормативов (7), в топ-3 также вошли ВТБ Банк (4) и Банк Кредит Днепр (3).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство финансов Украины заявило о планах полностью выйти из капитала национализированных "ПриватБанка" и "Укргазбанка