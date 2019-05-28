В Украине рассказали, как избавиться от "автохлама"

В Украину продолжают завозить "автохлам", что связано с дискриминационными требованиями к импорту.

"Автомобиль, бывший в употреблении, можно в Украину завезти со стандартом Евро-2, а новый автомобиль Евро-4, например, вы не завезете, Евро-2, Евро-3 – также. Нас ограничивают в импорте новых автомобилей, зато разрешают завозить старые", – сообщил автоэксперт Олег Назаренко в комментарии "Сегодня".

Кроме того, по его мнению, поддержку тренду оказывает доступность ремонта старых машин.

"Почему немцы отдают подержанные легковушки нам? В Германии даже пословица: я не такой богатый, чтобы ездить на старой легковушке. Чем подержанней машина, тем чаще ее нужно ремонтировать. Но деньги на ремонт в Украине и Германии разные. Автомеханик на немецком СТО получит от 1000 евро за ремонт вашего автомобиля, а у нас ту же работу делают за 1000 гривен", – заявил Назаренко.

Эксперт подчеркнул, что импорт б/у авто также бьет по отечественному автопрому.

"Импорт бывших в употреблении автомобилей не конкурент импорту новых автомобилей. Он конкурент в ценовом сегменте недорогих автомобилей, которые может производить отечественный автопром", – резюмировал Назаренко.

В Украину продолжают завозить "автохлам"

Напомним, что в Киеве 15 мая владельцы авто на еврономерах частично перекрыли движение на ул. Грушевского. Они требовали продления льготного периода для растаможки своих машин, который должен был истечь 22 мая.

Какие штрафы введут:

за вождение машины на еврономерах – 8500 грн;

повторное за год вождение "евробляхи" – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года;

если задержал растаможку на срок до 1 суток – 170 грн;

от 1 до 10 суток – 340 грн;

от 10 до 20 суток – 8500 грн;

от 20 до 30 суток – 85 000 грн;

от 30 суток – 170 000 грн.

Как писал OBOZREVATEL, также "евробляхеры" лишатся права заниматься коммерческой деятельностью, например, работать в службах такси.

8 ноября 2018 года Верховная Рада поддержала новые правила растаможки автомобилей с европейской регистрацией в Украине. Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €50 и €100. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см – €75 и €150.

Также Рада ввела крупные штрафы за нарушение правил ввоза таких автомобилей на территорию Украины. Владельцы машин на еврономерах не согласны с рядом положений этих законов, из-за чего во многих регионах Украины проходили акции протеста.

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