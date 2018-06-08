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В Украине рассказали, что происходит с ценами

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В Украине с начала года потребительские цены выросли на 4,4%, а базовая инфляция составила 3,5%.

В годовом измерении рост цен замедлился до 11,7% с 13,1%, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Государственной службы статистики.

В частности, стоимость продуктов питания и безалкогольные напитки по итогам предыдущего месяца снизились на 0,7%.

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Больше всего подешевели яйца и гречневая крупа – 9,5% и 7,3% соответственно. Цены на овощи, молоко и молочные продукты, сахар, сало, фрукты, рис, подсолнечное масло снизились на 2,9-0,5%.

В то же время стоимость алкогольных напитков выросла на 1%, а табачных изделий – на 2,4%.

Рост цен на услуги ЖКХ на 0,1% произошел из-за повышения тарифов на водоснабжение на 2,2%, канализацию – на 1,8%, содержание домов и придомовых территорий – на 1,2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине произошел стремительный рост цен на овощи "борщового набора".

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Тема
Цены на продукты
Место
Украина
Объекты
инфляцияГосударственная служба статистики Украины
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