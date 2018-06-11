В Украине рассказали, что будет с курсом евро летом

В Украине девальвацию гривни может ускорить сезон отпусков и глобальные факторы.

"Рынок переходит в сезон отпусков и низкой деловой активности, что отразится снижением спроса и предложения валюты на рынке со стороны компаний. В то же время растет спрос на валюту со стороны населения, для отдыха за рубежом, и предложения наличной валюты, необходимой для отпусков внутри страны", – сообщил аналитик Андрей Шевчишин, передает "Новое время".

Кроме того, негативным фактором для национальной валюты являются высокие цены на энергоносители. По его словам, это будет отражаться ростом себестоимости продукции и критического импорта.

Шевчишин отмечает, что в связи с этим средний курс продажи евро в июне может колебаться в пределах 30,40–31,50 грн/€.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до отметки в 24 грн/$.