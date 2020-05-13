В Украине рассекретят часть оборонных закупок: детали решения Рады

В среду, 13 мая, монобольшинство Верховной Рады отправило на повторное второе чтение законопроект о рассекреченных оборонных закупках.

"За" соответствующее решение проголосовали 236 народных депутатов, однако лишь со второй попытки (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Законопроект инициировали 8 депутатов от "Слуги народа" и один – от "Европейской солидарности".

В выводах Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отмечается, что во время подготовки законопроекта ко второму чтению поступило 470 поправок и предложений, из которых 324 были учтены, в том числе частично и редакционно, 146 – отклонено. Также профильный комитет при доработке проекта закона ко второму чтению частично учел замечания Главного юридического управления Аппарата ВР.

Документом же предусмотрены механизмы защиты отечественного производителя. Так, учтена возможность корректировки цен в случае существенных изменений финансово-экономических условий исполнения контрактов, применение критерия "стоимость жизненного цикла" при отборе исполнителей.

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Предусматривает документ и утверждение типовых государственных контрактов, внедрение критерия "жизненный цикл" вооружения, военной и специальной техники; постепенный переход к государственному подтверждению качества на основе подходов, используемых в соответствующих стандартах НАТО.

В то же время государственным заказчикам предоставляется возможность осуществлять закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения по прозрачным и конкурентным процедурам, а также по импорту.

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Кроме этого, законопроектом предусмотрено осуществление закупок в рамках трехлетнего планирования, поддержку национальной оборонной промышленности как государственного, так и частного сектора.

При этом предусмотрено предоставление доступа к процедурам закупок оборонной продукции иностранным поставщикам при условии предоставления преимущества производителям, локализованным на таможенной территории Украины, а также производителям, которые обеспечивают более выгодные условия содержания, сервиса и ремонта поставленной продукции; возможность заключения инвестиционных соглашений на развитие и тому подобное.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно официальному сообщению Министерства обороны Украины, в 2020 году силовое ведомство планировало закупать бронемашины совершенно другого технического уровня – "Казак-2М1" производства Частного акционерного общества "НПО" Практика ".

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