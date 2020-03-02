В Украине мошенники организовали схему обмана с помощью якобы специальных онлайн-кинотеатров, которых на самом деле вообще не существует.

Об этом говорится в материале ЕМА. Украинцев предупреждают, что первое на что стоит обращать внимание, это то, есть ли ошибка в названии кинотеатра.

"Это новая для Украины, но очень уж популярна в РФ, и откатанная там схема. В конце 2019-го она появилась и в нашей стране и уже распространяется здесь как вирус. Если коротко, то суть ее такова: на сайте знакомств или в мессенджере, "привлекательная девушка" (которая на самом деле – неприглядный мошенник) знакомится с романтически настроенным мужчиной и предлагает ему провести вечер в специальном романтическом "кинотеатре на двоих", – объясняют в статье.

Онлайн-кинотеатр

Если жертва-парень согласился, то "девушка" направляет ему, специально созданный сайт "для бронирования сеанса".

Отмечается, что сайт выглядит довольно правдоподобно: ворованные в реальных кинотеатров изображения, фиктивные отзывы, адреса указывают на реальные ТРЦ в крупных городах.

"Если жертва тщательно ни проверит сайт, не поймет, что таких кинотеатров не существует по указанным адресам и не поймет, что все это от начала до конца ложь и мошенничество, то отправит средства "за бронирование" на карту мошенникам, а "девушка" исчезнет так же, как появилась", – предупреждают в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине процветает новая финансовая сделка, замаскированная под ювелирную компанию под названием B2BJewelry.

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