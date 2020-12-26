В Украине раскрыли популярную схему автомошенников: жертвы сами отдают деньги

В Украине стала популярной новая схема автомобильных мошенников. Аферисты подбрасывают в машину записку, в которой нет никаких угроз, только номер телефона.

Позвонив по указанному номеру, мошенники сообщат, что вместе с запиской оставили "закладку" – предмет, который может повредить авто. Об этом сообщает "Сегодня".

После этого аферисты требуют заплатить 4000 гривен. Якобы после получения денег они расскажут, что сделать, чтобы убрать "закладку".

Эксперт по автобезопасности Сергей Яремчук посоветовал игнорировать угрозы и не вступать в контакт с мошенниками. Также можно проверить машину на СТО.

По его словам, чтобы попасть в закрытую машину преступники перехватывают сигнал автоматического замка с помощью специального прибора – кодграббера.

Напомним, что украинцы чаще становятся жертвами мошенников, которые звонят от имени якобы сотрудников банка и выманивают деньги. О том, как работает схема и как не стать жертвой обмана, читайте в материале OBOZREVATEL.