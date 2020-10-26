В Украине раскрыли первую контрабанду новых iPhone 12. Фото

Во Львовской области пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили контрабандную партию телефонов Apple iPhone 12 Pro Max.

"В международном автомобильном пункте пропуска "Краковец" во время проверки авто марки "Мерседес", с которым гражданин Германии направлялся из Польши в Украину, пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили пять телефонов марки Apple", – говорится на сайте Государственной пограничной службы.

Сумма оценки контрабанды может составлять ориентировочно от 270 до 350 тысяч гривен, поскольку еще нет официальной стоимости этой модели в Украине.

Представители таможни отметили, что "серые" продавцы предлагают привезти смартфон в конфигурации со 128 ГБ памяти под заказ по цене от 54 тысяч гривен, тогда как стоимость версии на 256 ГБ может достичь 60 тысяч гривен.

Сумма оценки контрабанды может составлять ориентировочно от 270 до 350 тысяч гривен

Сумма оценки контрабанды может составлять ориентировочно от 270 до 350 тысяч гривен

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