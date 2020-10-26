В Украине раскрыли первую контрабанду новых iPhone 12. Фото
Во Львовской области пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили контрабандную партию телефонов Apple iPhone 12 Pro Max.
"В международном автомобильном пункте пропуска "Краковец" во время проверки авто марки "Мерседес", с которым гражданин Германии направлялся из Польши в Украину, пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили пять телефонов марки Apple", – говорится на сайте Государственной пограничной службы.
Сумма оценки контрабанды может составлять ориентировочно от 270 до 350 тысяч гривен, поскольку еще нет официальной стоимости этой модели в Украине.
Представители таможни отметили, что "серые" продавцы предлагают привезти смартфон в конфигурации со 128 ГБ памяти под заказ по цене от 54 тысяч гривен, тогда как стоимость версии на 256 ГБ может достичь 60 тысяч гривен.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Компания Apple представила новую линейку iPhone 12. Также в компании озвучили цены на новые iPhone 12.
Названа проблема беспроводной зарядки для iPhone 12.
Эксперты подсчитали, сколько нужно работать, чтобы купить самый дорогой iPhone 12 Pro.
Появились первые фото с камеры iPhone 12.