В Украине рабочий день для беременных не сократят: Рада приняла решение

Депутаты Верховной Рады во вторник, 28 мая, отклонили законопроект №7113 о праве беременных женщин на уменьшение продолжительности рабочего дня на час.

Для принятия решения было необходимо 226 голосов нардепов, а проголосовали только 147. Соответствующие изменения должны были внести в Кодекс законов о труде Украины.

Проект закона предусматривал право беременной работающей женщины на сокращение продолжительности рабочего дня на один час с сохранением средней зарплаты после того, как она встала на учет по беременности.

По данным Госстата, в Украине по состоянию на начало 2003 года было 47 956 500 граждан, в начале 2007-го — 46 614 828; в начале 2017-го — 42 584 542. Следовательно, в государстве "прослеживается стремительное демографическое уменьшение количества населения".

Беременным отказали в сокращении рабочего дня Mama66.ru

В законопроекте также уточняют, что одна из причин демографического кризиса в Украине — низкая рождаемость.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая Верховный Суд принял решение, что в Украине работодатель имеет право уволить беременную женщину, работающую по срочному трудовому контракту. Но при этом он обязательно должен найти ей другую работу.

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