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/Новости экономики

В Украине пытались отмыть более 300 миллиардов: сделки засекли

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В Украине с начала 2018 года обнаружено 752 случая возможной легализации или отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. В общем сумма таких сделок составила 328,5 млрд гривен.

Как сообщается на сайте Государственной службы финансового мониторинга, сотрудники ведомства усиленно расследуют факты отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств.

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По данным фактам в правоохранительные органы направили 357 материалов. В соответствии с законодательством, Госфинмониторинг совместно с правоохранителями осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.

При этом, 74 материала Госфинмониторинга касаются финансовых операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма и сепаратизма. Такая информация была передана в Службу безопасности Украины и Генеральную прокуратуру.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники СБУ разоблачили деятельность компании, действовавшей с 2014 года на оккупированной территории Донецкой области и платившей налоги "ДНР".

Место
Украина
Объект
терроризм
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Булановская Василиса
Булановская Василиса
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
обнаружено 752 случая (!) возможной легализации или отмывания преступных доходов, в правоохранительные органы направили 357 материалов ... а гроши тем времятем уже тю тю ..
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