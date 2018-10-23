В Украине пытались отмыть более 300 миллиардов: сделки засекли

В Украине с начала 2018 года обнаружено 752 случая возможной легализации или отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. В общем сумма таких сделок составила 328,5 млрд гривен.

Как сообщается на сайте Государственной службы финансового мониторинга, сотрудники ведомства усиленно расследуют факты отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств.

По данным фактам в правоохранительные органы направили 357 материалов. В соответствии с законодательством, Госфинмониторинг совместно с правоохранителями осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.

При этом, 74 материала Госфинмониторинга касаются финансовых операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма и сепаратизма. Такая информация была передана в Службу безопасности Украины и Генеральную прокуратуру.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники СБУ разоблачили деятельность компании, действовавшей с 2014 года на оккупированной территории Донецкой области и платившей налоги "ДНР".