На уровне 2017 года: в Украине пятый месяц обваливается промышленность

В Украине за октябрь промышленность обвалилась на 5% в физических объемах по сравнению с показателем прошлого года.
Негативная тенденция наблюдается уже 5 месяц подряд. Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.
По данным Государственной службы статистики, за период январь-октябрь 2019 прирост снизился на 0,6% к соответствующему периоду прошлого года.
В Украине упала промышленность
Facebook Владимира Компанийца
В Украине упала промышленность
Facebook Владимира Компанийца
"Аналогичное падение происходило в начале 2017 после введения блокады", – добавил Компаниец.
Больше всего промышленность в январе-октябре 2019 выросла в таких областях:
Винницкая 17,6%
Ровенская 6,9%
Одесская 5,3%
Херсонская 3,5%
Днепропетровская 2,1%
В Украине пятый месяц обваливается промышленность
economics-prorok.com
Наименьшие темпы прироста промышленности в январе-сентябре 2019 года в таких регионах:
Хмельницкая область -15,9%
Закарпатская -10,9%
Черниговская -9,9%
Житомирская -6,7%
Ивано-Франковская -4,5%
В четвертом квартале 2018 года доля промышленности в ВВП составляла 20,03%.
В Украине упала промышленность
Facebook Владимира Компанийца
Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре промышленность снизилась на 1,1%. Перед этим антирекорд (падение 4 месяца подряд) промышленность установила в феврале 2019 года.
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