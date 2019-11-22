На уровне 2017 года: в Украине пятый месяц обваливается промышленность

В Украине за октябрь промышленность обвалилась на 5% в физических объемах по сравнению с показателем прошлого года.

Негативная тенденция наблюдается уже 5 месяц подряд. Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

По данным Государственной службы статистики, за период январь-октябрь 2019 прирост снизился на 0,6% к соответствующему периоду прошлого года.

В Украине упала промышленность Facebook Владимира Компанийца

В Украине упала промышленность Facebook Владимира Компанийца

"Аналогичное падение происходило в начале 2017 после введения блокады", – добавил Компаниец.

Больше всего промышленность в январе-октябре 2019 выросла в таких областях:

Винницкая 17,6%

Ровенская 6,9%

Одесская 5,3%

Херсонская 3,5%

Днепропетровская 2,1%

В Украине пятый месяц обваливается промышленность economics-prorok.com

Наименьшие темпы прироста промышленности в январе-сентябре 2019 года в таких регионах:

Хмельницкая область -15,9%

Закарпатская -10,9%

Черниговская -9,9%

Житомирская -6,7%

Ивано-Франковская -4,5%

В четвертом квартале 2018 года доля промышленности в ВВП составляла 20,03%.

В Украине упала промышленность Facebook Владимира Компанийца

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре промышленность снизилась на 1,1%. Перед этим антирекорд (падение 4 месяца подряд) промышленность установила в феврале 2019 года.

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