Скоростной интернет проведут в пять тысяч украинских сел

В Украине подключат к скоростному интернету 5 тысяч сел. Таким образом доступ к сети получат 2,5 млн человек.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге, передает "Укринформ". По его словам, проблемы с интернетом в маленьких поселках и небольших городах должны решаться первоочередно, потому что в мегаполисах таких проблем нету.

"Всего (будут подключены к скоростному интернету. – Ред.) примерно 5 тысяч сел, где проживают 2,5 миллиона украинцев. Хочу подчеркнуть, что для нас очень важно и даже первично подключать поселки и небольшие города. Потому, что в больших городах – минимальные проблемы с интернетом", – отметил министр.

Федоров также пояснил, от чего будет зависеть скорость подключения.

"Там где местные власти, например ОТГ, будут скорее принимать решение, будут нашим партнером, будут помогать нам в реализации, тем быстрее будет появляться подключение именно в этом городе, того объекта социальной инфраструктуры, который там находится", – добавил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на 45 станциях метро появился скоростной интернет 4G. Только на "Теремках" пока нет мобильной связи 4-го поколения.