Массовая проверка: субсидиантов в Украине предупредили о "страшилках"

Масштабная проверка всех получателей субсидий в Украине, ранее анонсированная Кабинетом министров, может не сработать.

Такое мнение высказал директор аналитического центра "Институт города" Александр Сергиенко в эфире ObozTV. "То, что сейчас раскручивается эта тема – это просто страшилки для людей", – заявил он.

Сергиенко обратил внимание, что субсидии получают около 3,3 млн семей, в общей сложности – более 7 млн украинцев.

"Такое огромное количество проверить какими-то инспекторами невозможно. Это иллюзия, что можно ходить по домам и заглядывать в холодильники и ящики. Для верификаций и проверок существуют более современные и цивилизованные методы", – отметил эксперт.

Он добавил, что заставить людей возвращать обратно государству незаконно полученные деньги – тоже малореальный вариант.

"Возвращать (полученные с нарушением норм субсидии. – Ред.) – тоже своеобразная страшилка. Которая, на самом деле, эффективно не работает. Это целая процедура – заставить человека вернуть деньги. Она маловероятна", – объяснил Сергиенко.

По его мнению, правительство должно "смотреть в корень" проблемы.

"У нас примерно каждая четвертая семья обращается за субсидией. В чем проблема? Проблема в том, что у нас уровень затрат на коммуналку неадекватный уровню доходов. Вот с этого нужно начинать. Или поднимайте доходы населения, или делайте адекватную цену на коммуналку", – посоветовал аналитик.

Как считают субсидии в Украине

Сергиенко напомнил, что если в конце 2017 года задолженность населения за коммунальные услуги составляла 23 млрд грн, то за два года она выросла до 52 млрд грн.

"Поднимайте тарифы как угодно, но люди платить просто не в состоянии", – резюмировал он.

Новости Зеленский дал украинцам громкое обещание по коммуналке

Также эксперт выразил сомнение в том, что на субсидии хватит 47,5 млрд грн, заложенных в бюджете на 2020 год.

"Но вы знаете, как действует наше украинское правительство – и старое и новое, думаю, не будет отличаться. Просто введут какое-нибудь драконовское правило, которое будет отсекать получателей, которые будут обращаться за субсидиями", – предположил Сергиенко.

Как оформить субсидию онлайн msp.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одна из основных задач нового Кабмина – уменьшить стоимость коммунальных услуг. Он пообещал, что случае провала правительство распустят.

20 сентября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект №1231. Он предусматривает, что в Украине проведут проверку (верификацию) всех, кто получает деньги от государства. Средства, полученные незаконно, придется вернуть в бюджет.

С 1 октября субсидиантам пересчитывают скидку с учетом расходов на отопление. Однако помощь от государства смогут получить далеко не все.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!