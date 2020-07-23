В Украине провели закупки на ProZorro двух пакетов BMW на 8 гривен. Фото

Валентина Гембарская Экономика 09:47, 23.07.2020 Обновлено: 10:34, 23.07.2020

Бердичевский Дворец культуры провел тендер через систему ProZorro на закупку двух полиэтиленовых пакетов с логотипом автомобильной компании BMW.

Как указано на сайте в условиях тендера, сумма закупок составила 8 гривен. По 4 гривны за один пакет.

Тендер на покупку пакетов BMW
ProZorro
Тендер на покупку пакетов BMW
ProZorro

В "торгах" участвовала одна предпринимательница, которая и стала победительницей.

Тендер на покупку пакетов BMW
ProZorro

В комментариях "Бабелю" в доме культуры заявили, что на онлайн-площадке опубликовали "отчет о закупке без применения закупочных площадок", согласно правилам ProZorro и закону Украины.

Официальной минимальной суммы не существует, но ProZorro рекомендует проводить в системе закупки с ожидаемой стоимостью от 3 тысяч гривен.

Кроме того, закупки бывают допороговые и надпороговые. Допороговыми закупками считаются те, стоимость объекта которых (если только это товар) не более 200 тыс. грн, а для работ и услуг максимум – 1,5 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрзалізниця" влипла в скандал из-за тендера на поставку питания в поездах "Интерсити".

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Экономика

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