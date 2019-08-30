В Украине проведут "глубокую" налоговую реформу: что предложил новый премьер-министр

Кабинет министров весной планирует провести "глубокую" налоговую реформу, которая вступит в силу в 2021 году.

"Наша налоговая система спроектирована так, что добросовестный налогоплательщик проигрывает. Если ты честно платишь налоги, на целом наборе рынков ты просто вынужден оптимизировать. Это очень неправильно", – сообщил новый премьер-министр Алексей Гончарук, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы планируем глубокую реформу налоговой системы весной, потому что нельзя изменять налоговую систему во втором полугодии", – добавил он.

По словам главы правительства, налоговая реформа должна вступить в силу с 1 января 2021 года.

Гончарук также прокомментировал потенциальные изменениях налогообложения для физических лиц-предпринимателей. По его мнению, основная проблема упрощенной системы в том, что ее используют для "отмывания контрабанды".

"Мне сейчас сложно говорить о том, как будет выглядеть модель, которую мы предложим. Но мы будем исходить из того, что упрощенцами должна быть вся страна. То есть налогообложение должно быть настолько простым, чтобы оно не было сложным ни для кого", – резюмировал глава правительства.

Налоговая реформа должна вступить в силу с 1 января 2021 года Facebook Алексей Гончарук

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 29 августа, началось первое заседание Верховной Рады IX созыва. 424 народных избранника принесли торжественную присягу и получили мандаты. В повестку дня первого заседания было включено 27 пунктов, в частности организационного и кадрового характера.

Спикером парламента избрали главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова. За соответствующее решение проголосовали 382 парламентария.

Затем Верховная Рада Украины утвердила на должности премьер-министра Алексея Гончарука.

На первом заседании новой Верховной Рады поддержали создание 23 парламентских комитетов, а также утвердили их руководство и состав.

Так, за новую структуру проголосовали 318 народных депутатов. Отметим, что ранее в Верховной Раде действовали 27 комитетов и комиссия по вопросам приватизации.

Также было принято решение, что количество их членов не может быть меньше 5 человек, но и не более 34.

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