На автомагистрали во Львовской области в понедельник, 11 ноября, началась акция протеста против открытого рынка земли – "Нет распродаже Украины!".

В частности, в селе Малые Подгорцы митингующие заблокировали движение по дороге, передает ТСН.

По словам организаторов, украинцы возмущены "обманом и коварными действиями властей" в вопросах введения рынка земли.

"Несмотря на свои обещания не ставить на рассмотрение ни один из законопроектов относительно рынка земли, на следующей неделе проект закона №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", которым открывается рынок земли, включен в проект повестки дня работы Верховной Рады", – отмечают протестующие.

Участники акции потребуют отозвать оба законопроекта (№2178, №2178-10).

Позже стало известно, что акцию провели в 13 областях Украины. В Черкасской области на митинг вышли более сотни человек, они принесли с собой плакаты и государственные флаги.

Кроме того, люди на час перекрыли движение по трассе Киев-Одесса. Из-за чего в обоих направлениях образовались заторы.

В Украине прошли масштабные митинги против рынка земли Пресс-служба Всеукраинского аграрного совета

В Украине прошли масштабные митинги против рынка земли Пресс-служба Всеукраинского аграрного совета

В Украине прошли масштабные митинги против рынка земли Пресс-служба Всеукраинского аграрного совета

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут приобретать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

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