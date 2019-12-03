Кому придется вернуть соцпомощь в бюджет: в Украине пройдет масштабная проверка льготников

Совсем скоро часть украинцев, которые получают помощь от государства в виде пенсий, субсидий, пособий, стипендий и прочего, могут лишиться бюджетных выплат. Это связанно с тем, что в Украине могут провести масштабную проверку на законность получения госпомощи.

Об этом идется в законопроекте "О верификации и мониторинге государственных выплат", который повторно должна рассмотреть Верховная Рада Украины.

Как будет происходить проверка, и на что стоит обратить внимание – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Чиновники с помощью автоматической базы будут проверять всех, кто получает помощь от государства.

Проверка будет происходить в три этапа.

В единую базу попадет информация о каждом, кто получает деньги от государства.

При выявлении нарушений, незаконно полученные деньги придется вернуть в бюджет.

Чиновники могут получить информацию даже об остатке средств на банковском счету льготника.

Вето Зеленского

Законопроект №1231 "О верификации и мониторинге государственных выплат" депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении еще 17 октября, но документ был ветирован Владимиром Зеленским и возвращен в парламент с предложениями президента.

По сути правки оказались сугубо техническими. Все дело в том, что данный закон не согласован с принятым ранее документом №140- ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции", который вступил в силу 18 октября.

Этим документом Национальному агентству по борьбе с коррупцией предоставлялся автоматизированный доступ к двум реестрам, а в случае внесения изменений в закон о верификации госвыплат НАПК лишалось этого права.

Чтобы этого не случилось, от президента предложили внести лишь небольшую правку – слова "абзац второй" заменить словами "абзац третий".

Рекомендации были одобрены соответствующим комитетом, и вновь направлены на рассмотрение парламентом. Учитывая, что изменения чисто технические, скорее всего, депутаты вновь проголосуют за принятие документа.

Что такое верификация госвыплат

Верификация – это проверка законности начисления и получения госвыплат. В частности, проверке подлежат пенсии, пособия, льготы, субсидии, стипендии, другие выплаты, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

В ходе верификации появится возможность отсеять тех, кто получает помощь от государства незаконно, и направлять бюджетные средства тем, кому они действительно нужны.

Кто и как будет проводить верификацию

Проверку будет проводить Минфин. Для этого создадут специальную онлайн-платформу, где соберут всю доступную из государственных реестров информацию об украинцах.

Платформа будет разработана с использованием современных технологий, и имеет технические возможности обрабатывать информацию из различных электронных информационных ресурсов. Весь процесс автоматизирован и соответствует нормам законов, которые регулируют государственные выплаты.

В специальном реестре будет храниться анкета на каждого. Причем закон защищает собранные данные. И если кто-либо ее передаст, например, кредитной организации для обработки потенциальных клиентов, или мошенникам – за это придется нести ответственность по закону.

Законом предполагается осуществления трех видов верификации:

превентивная;

текущая;

ретроспективная.

Первый вид предполагает проведение проверки в период, когда гражданин только обращается за предоставлением госпомощи. Проводится будет органом, который назначает выплату, например, отделение Пенсионного фонда, соцзащиты и другие. Они примут заявление, возьмут все необходимые для выплаты документы, внесут информацию в единую базу и тут же получат данные из нее.

Деньги "Страна"

Второй будет проводится все время, пока вы получаете помощь от государства. Напоминаем, что в созданной онлайн-платформе будет собрана вся доступная из различных реестров информация, в том числе и с банков. То есть, если во время получения госпомощи вы откроете счет на круглую сумму, или же совершите покупку на суму свыше 50 тыс. гривень, вас лишат выплат.

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Третий предполагает проверку тех, кто уже не получает деньги от государства. Например, вы нашли работу и больше не нуждаетесь в выплате по безработице. Этот этап может длиться в течение трех лет после того, как деньги перестали выплачивать.

В случае, если Минфин выявит нарушения, ведомство может направить письмо органам, осуществляющим государственные выплаты, где должны быть указаны типы выявленных нарушений для проведения дополнительной проверки, которые носят исключительно рекомендательный характер.

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Решение о прекращении или приостановлении выплаты принимается исключительно органом, осуществляющим государственные выплаты.

Что будут делать с нарушителями

После того, как автоматическая система обнаружит несоответствия, а орган, который выплачивает госпомощь, проведет дополнительные проверку, которая подтвердит,что человек в результате изменившихся обстоятельств утратил право на социальную выплату, его об этом проинформируют и прекратят выплаты.

Суд "Цензор.Нет"

В том случае, если окажется, что для получения помощи от государства вы предоставили недостоверную информацию, и получали выплаты незаконно, вам направят требование вернуть неправомерно полученную сумму. При этом в случае несогласия данное решение можно будет оспорить в судебном порядке. Также через суды будут решаться вопросы принудительного взыскания с нарушителей.

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