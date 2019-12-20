В Украине произошел масштабный сбой системы монетизации субсидий

В Украине дала сбой система монетизации субсидий – льготникам не поступают смс-сообщения об оплате коммуналки, люди не знают, получают ли государственную помощь вообще.

Министерство социальной политики завалили жалобами на действующую схему начисления льгот и субсидии, сообщает ТСН.

"У нас 5300 льготников, которые получают скидку на жилищно-коммунальные услуги. Из них 5% – это наличная форма, 95% – это люди, которые получают свою льготу через "Ощадбанк", – заявила начальница управления труда и социальной защиты Печерского района Киева Ольга Мозговая.

По ее словам, те, кто не написал заявление до 15 октября, имеют безналичную монетизацию. Вместо "живых денег" коммуналку за них платит государственный банк. Однако многим сообщения с информацией от банка по неустановленным причинам не поступают.

"Ощадбанк" может иметь некорректные данные. В случае, если что-то изменилось у человека и могут быть разногласия. Это связано с тем, что управление соцзащиты не представило необходимую информацию в "Ощадбанк", – добавили в государственном банке.

При этом проблема в коммуникациях между учреждениями может лишить людей помощи от государства. К примеру, если льготник будет иметь долг в 340 гривен (20 необлагаемых минимумов), то в следующий отопительный сезон право на монетизацию он потеряет.

Министерство социальной политики завалили жалобами на действующую схему начисления льгот и субсидии

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.

Кабинет министров с 1 января уже запустил безналичный механизм начисления субсидий. Украинцы смогут получать субсидии наличными через отделения "Укрпочты" и государственного "Ощадбанка".

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