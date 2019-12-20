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20 декабря • обновлено в 11:57
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В Украине произошел масштабный сбой системы монетизации субсидий

1.7т
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В Украине дала сбой система монетизации субсидий – льготникам не поступают смс-сообщения об оплате коммуналки, люди не знают, получают ли государственную помощь вообще.

Министерство социальной политики завалили жалобами на действующую схему начисления льгот и субсидии, сообщает ТСН.

"У нас 5300 льготников, которые получают скидку на жилищно-коммунальные услуги. Из них 5% – это наличная форма, 95% – это люди, которые получают свою льготу через "Ощадбанк", – заявила начальница управления труда и социальной защиты Печерского района Киева Ольга Мозговая.

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По ее словам, те, кто не написал заявление до 15 октября, имеют безналичную монетизацию. Вместо "живых денег" коммуналку за них платит государственный банк. Однако многим сообщения с информацией от банка по неустановленным причинам не поступают.

"Ощадбанк" может иметь некорректные данные. В случае, если что-то изменилось у человека и могут быть разногласия. Это связано с тем, что управление соцзащиты не представило необходимую информацию в "Ощадбанк", – добавили в государственном банке.

При этом проблема в коммуникациях между учреждениями может лишить людей помощи от государства. К примеру, если льготник будет иметь долг в 340 гривен (20 необлагаемых минимумов), то в следующий отопительный сезон право на монетизацию он потеряет.

Министерство социальной политики завалили жалобами на действующую схему начисления льгот и субсидии

Министерство социальной политики завалили жалобами на действующую схему начисления льгот и субсидии

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.

Кабинет министров с 1 января уже запустил безналичный механизм начисления субсидий. Украинцы смогут получать субсидии наличными через отделения "Укрпочты" и государственного "Ощадбанка".

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Автор
Виктор Калиненко
Темы
Монетизация субсидий Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Тег
субсидии
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Petrov Valery
Petrov Valery
Кто-то изобрёл ещё один способ не исполнять защищённые статьи госбюджета? Всё так плохо?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Продолжается развал трухлявой бывшей Украинушки!
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