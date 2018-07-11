В Украине прогнозируют существенный рост зарплат: названы цифры

Кабинет Министров Украины прогнозирует рост среднемесячной зарплаты в 2019 году до 10,5 тыс. грн.

Такие данные содержатся в прогнозе социального и экономического развития Украины на 2019-2021 годы, передает РБК-Украина.

Он разработан по трем сценариям и основывается на анализе развития экономики на протяжении последних трех лет.

Первый - базовый, который является продолжением заложенного в бюджет на 2018. Второй сценарий включает позитивные и негативные эффекты после реализации сложных реформ, а третий - совпадает с первым, но предусматривает худшие внешние условия и более медленный рост внешних торговых партнеров.

Правительство по разным сценариям предусматривает рост среднемесячной зарплаты в следующем году до 10 129 грн, 10 595 грн и 10 118 грн. Количество занятых в экономической деятельности в возрасте 15-70 лет составит 16,36 млн, 16,39 млн и 16,32 млн человек, а уровень безработицы соответственно составит 8,9; 8,8 и 9,2%.

При различных сценариях, в 2020 году среднемесячная зарплата прогнозируется на уровне 11 451, 12 137 и 11 359 грн, а в 2021 - 12 835, 13 766 и 12 663 грн.

На данный момент средняя заработная плата в Украине составляет около 9 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВВП Украины в 2018 году увеличится до 3,2%, а в следующем – всего на 3%. В то же время цены вырастут вместо планируемых 9% на 9,9%.