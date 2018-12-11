В Украине продадут "Центрэнерго": кому достанется крупнейший актив на миллиарды

В Украине 13 декабря должен состояться аукцион по приватизации ПАО "Центрэнерго", который является одним из крупнейших лотов в истории Украины. Стартовая цена составляет почти 6 млрд грн.

Как известно, на лот претендуют четыре компании. В частности, за "Центрэнерго" намерены побороться "Укрдонинвест" Виталия Кропачева, "Форбс энд Манхеттен Украина", которым руководит член консультационного совета канадского банка Forbes&Manhattan Михаил Спектор, а также "Баланс Групп" бывшего нардепа Дмитрия Крючкова, задержанного в Германии и подозреваемого в хищении средств "Запорижжяоблэнерго". Кроме того, на "Центрэнерго" претендует крупнейшая грузинская энергетическая компания Georgian International Energy Corporation.

При этом нардеп от БПП Мустафа Найем сообщил, что в правительстве хотят отменить конкурс по приватизации "Центренерго".

"Кабинет министров склоняется к отмене конкурса на продажу самого большого лота приватизации — 78,2% Центрэнерго, контролирующей 14% генерирующих мощностей страны", — написал он в своем телеграм-канале.

При этом неофициально OBOZREVATEL сообщили в Кабмине, что никакой информации об отмене торгов у них нет.

При этом другой нардеп от БПП Сергей Лещенко написал в своем блоге на УП, что конкурс нужно отменить, поскольку победителем торгов заранее уже определили Виталия Кропачева. По его словам, решение об отмене торгов должен принять премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2017 года МЭРТ обнародовало список украинских госпредприятий, которые должны приватизировать до 2020 года. Туда попали 893 компании, в числе которых ПриватБанк, Ощадбанк, "Укргазбанк" и "Центрэнерго".

3 октября Кабмин одобрил стартовую цену "Центрэнерго".

В январе компания "смотрящего" за угольной отраслью Кропачева выиграла торги на поставку угля для "Центрэнерго". Также, как известно, НАБУ проводило обыски в киевском офисе Кропачева.