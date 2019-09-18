Украинцы призвали Гончарука уволить главу Госпродпотребслужбы

В Украине призвали премьер-министра Алексея Гончарука уволить руководителя Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимира Лапу, а также всех его заместителей.

Об этом свидетельствует зарегистрированная на сайте Кабинета министров петиция. Ее автор утверждает, что сейчас Госпродпотребслужба не может реализовать ни одного из возложенных на нее полномочий.

По его словам, ведомство занимается исключительно “абсорбцией государственных средств”.

Автор обращения утверждает, что с приходом Лапы на должность главы Госпродпотребслужбы ситуация с продовольственной безопасностью Украины значительно ухудшилась. В частности, в тексте петиции говорится о том, что:

фермерские хозяйства Украины начали нести миллионные убытки, ведь контроллеры не могут справиться, в частности, c АЧС и организовать результативную работу по предупреждению и недопущению распространения вируса;

в школах и садиках начали почти ежедневно травиться дети, потому что отсутствует контроль за качеством детского питания, а недобросовестные поставщики продуктов откупаются от контроллеров взятками;

в детских санаториях и лагерях отдыха воцарилась полная антисанитария и бесконтрольность, что приводит даже к смерти детей, за которые никто до сих пор не наказан;

в магазинах и на рынках преобладает фальсификат, как пищевой так и бытовой продукции, а его производители и продавцы не несут за это никакой ответственности;

тендерные закупки ведомства погрязли в коррупции и откатах: завышенные в разы цены, незаконная дисквалификация невыгодных поставщиков, определение "победителями" только тех, кто согласен на распределение полученной маржи от нарисованной (не рыночной) космической цены.

"Прошу уволить с занимаемой должности Лапу и всех его заместителей немедленно, чтобы уберечь сферу контроля и защиты прав потребителей от дальнейшего разрушения и нивелирования. Хотя дальше – уже некуда!" – говорится в обращении к Гончаруку.

Петиция была зарегистрирована в понедельник, 16 сентября. К концу сбора необходимых 25 тысяч подписей осталось 88 дней.

К концу сбора необходимых 25 тысяч подписей осталось 88 дней

Премьер-министра Алексея Гончарука призвали уволить главу Госпродпотребслужба Владимира Лапу

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев 4 июля направил президенту Владимиру Зеленскому документ "О рассмотрении вопроса об увольнении государственных уполномоченных", который содержал фамилии всех членов комитета, кроме самого руководителя.

В частности, руководитель АМКУ перечислил фамилии восьми госуполномоченных, которые находились в составе комитета. Терентьев попросил "принять решение об увольнении государственных уполномоченных, в соответствии с компетенцией президента, определенной законом Украины "Об Антимонопольном комитете".

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