В Украине признали сокрушительный провал приватизации

Украина по итогам 2019 года выполнила план приватизации лишь на 3%.

В частности, сумма поступлений в государственный бюджет от приватизации составила 536,5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

При этом бюджет предусматривал, что Украина должна была заработать свыше 17 млрд гривен

В 2020 году Украина хочет получить от приватизации 12 млрд гривен.

В целом ФГИ обеспечил поступление в бюджет почти 2,7 млрд гривен.

Основную сумму составили аренды – 1,5 млрд гривен, приватизации – 536,6 млн гривен и дивиденды – 609,7 млн гривен.

Украина по итогам 2019 года выполнила план приватизации лишь на 3%

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации государственных предприятий.

Приватизация "Укрспирта" может принести в бюджет Украины не менее 5 млрд гривен. Процесс может начаться уже в 2020 году.

Офис президента передаст на приватизацию пять предприятий, которые принадлежат Государственному управлению делами. На очереди еще девять, в частности, гостиница "Украина" и "Пуща-Водица".

В конце ноября Министерство экономики начало передавать Фонду госимущества 339 госпредприятий, которые будут приватизированы.

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