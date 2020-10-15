В Украине официально покончили с государственной монополией на спирт: продан первый завод

В четверг, 15 октября, Фонд госимущества провел приватизацию первого объекта ГП "Укрспирт" – Немировского спиртзавода.

Как сообщает пресс-служба Фонда, завод продали за 55,08 млн грн. Стартовая цена была 49,5 млн грн. Завод находится в Винницкой области, в городе Немиров. Покупателем стало ООО "ЛВН ЛИМИТЕД".

"Компания-победитель была единственной, кто подал заявку на участие в аукционе. Вместе с тем, из-за защищенности информации о количестве участников аукциона до начала его проведения, участник предложил цену выше стартовой на более чем 5 млн грн для получения преимущества в случае возможной конкуренции во время торгов", – говорится в сообщении.

После подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи и проведения полного расчета процесс приватизации Немировского МПД будет считаться официально завершенным.

Основная продукция Немировского спиртзавода:

спирт этиловый ректификованный

спирт этиловый зерновой высшей очистки

люкс, спирт пищевой

По данным портала YouControl, основным видом деятельности ООО "ЛВН ЛИМИТЕД" является дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков. Общество зарегистрировано в Виннице и имеет филиал в Немирове.

Основателем компании указана "НЕМИРОФФ ИНТЕЛЛЕКТЬЮАЛ ПРОПЕРТЫ истеблишмент" (Лихтенштейн), среди конечных бенефициаров – Яков Грибов, Анатолий Кипиш и Белла Финкельштейн.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 сентября Фонд государственного имущества объявил о начале приватизации спиртовых заводов. Глава ФГИ отметил, что график аукционов будет достаточно плотным – по два в неделю.

В 2021 году одним из источников финансирования дефицита госбюджета станут поступления от приватизации. В проект госбюджета они заложены на уровне 6 млрд грн.

12 августа Кабмин утвердил распоряжение о передаче Фонду государственного имущества почти 190 объектов государственной собственности для их приватизации.