Увольнение на карантине в Украине: работодателей будут штрафовать на 50 тысяч

В Украине руководителям компаний, которые незаконно увольняют работников во время карантина, грозит штраф до 51 тыс. грн или исправительные работы.

Об этом заявил начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, передает пресс-служба МВД. Кроме штрафа, им может грозить лишение права занимать определенные должности.

По его словам, в случае незаконного увольнения работники могут обращаться на 102 или писать заявление в полицию по статье 172 УК (грубое нарушение законодательства о труде).

Увольнение на карантине

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. – 51 тыс. гривен). Или лишение права занимать определенные должности. Также руководителей могут лишить права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или наказать исправительными работами на срок до двух лет", – сказал Цуцкиридзе.

Заместитель председателя Нацполиции также напомнил о статье 173 УК (Грубое нарушение соглашения о труде).

"Когда человека принимают на работу и заключают договор между ним и работодателем, прописаны определенные условия. Работодатели не могут их ухудшать под предлогом карантина, иначе им придется отвечать за такие действия. Пока о таких случаях я не слышал, все с пониманием подходят к ситуации", – рассказал Цуцкиридзе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 марта по всей Украине был объявлен карантин на срок до 3 апреля.

В Киеве 19 марта подтвердили новый случай заражения COVID-19. Это был уже третий больной в столице.

В тот же день в Украине в целом зафиксировали уже 26 случаев заражения новым коронавирусом.

В Украине многие предприятия из-за карантина отправляют сотрудников в отпуск за свой счет, на что по законодательству не имеют права.

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