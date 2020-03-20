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20 марта • обновлено в 10:39
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Увольнение на карантине в Украине: работодателей будут штрафовать на 50 тысяч

1.7т
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В Украине руководителям компаний, которые незаконно увольняют работников во время карантина, грозит штраф до 51 тыс. грн или исправительные работы.

Об этом заявил начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, передает пресс-служба МВД. Кроме штрафа, им может грозить лишение права занимать определенные должности.

По его словам, в случае незаконного увольнения работники могут обращаться на 102 или писать заявление в полицию по статье 172 УК (грубое нарушение законодательства о труде).

Увольнение на карантине

Увольнение на карантине

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. 51 тыс. гривен). Или лишение права занимать определенные должности. Также руководителей могут лишить права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или наказать исправительными работами на срок до двух лет", – сказал Цуцкиридзе.

Заместитель председателя Нацполиции также напомнил о статье 173 УК (Грубое нарушение соглашения о труде).

"Когда человека принимают на работу и заключают договор между ним и работодателем, прописаны определенные условия. Работодатели не могут их ухудшать под предлогом карантина, иначе им придется отвечать за такие действия. Пока о таких случаях я не слышал, все с пониманием подходят к ситуации", – рассказал Цуцкиридзе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине многие предприятия из-за карантина отправляют сотрудников в отпуск за свой счет, на что по законодательству не имеют права.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
карантин работа
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